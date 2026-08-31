Қозоғистон шаҳарларида мобил телефонни таъмирлаш нархи қанча
ASTANА. Кazinform — Смартфон бир неча йил давомида тушиб кетган ва ҳар куни қувватланса ҳам нормал ишлаши мумкин. Бироқ, вақт ўтиши билан бир вақтнинг ўзида бир нечта қиммат қисмларни таъмирлаш керак бўладиган ҳолатлар мавжуд. Кazinform мухбири қурилмани тиклаш қанчага тушишини аниқлади.
Агар калит ҳаракатланса ва мобил телефон тасодифан тушиб кетса, ойна синиб кетади. Уни таъмирлашга олиб боришганда, ҳимоя ойнаси эмас, балки дисплей модули бузилганлиги маълум бўлади. Мобил телефоннинг бошқа қисмлари йиллар давомида эскиради. Бир неча йилдан сўнг, зарядлагичи заифлашади, зарядлаш порти ишламай қолади ва ноқулайлик туғдиради. Кундалик фойдаланиш билан порт кенгайиши, ҳаракатланиши ва чанг билан тўлдирилиши мумкин.
Экран, батарея ва зарядлаш порти мобил телефоннинг узлуксиз ишлашига имкон берувчи асосий элементлардир. Биз унга шиша ва корпус қўшамиз. Бу иккитаси телефон учун ҳимоя воситалари ҳисобланади. Биз бештасининг нархини аниқладик ва Қозоғистонда мобил телефонни таъмирлаш нархи қанча эканлигини ҳисобладик.
Энг юқори нархлар Алматида. Бу ерда экранни алмаштириш нархи 15 000 тенгедан 220 000 тенгегача, баъзи моделлар учун эса 340 000 тенгега етади. Батареяни алмаштириш 5 000 тенгедан 80 000 тенгегача, зарядлаш портини янгилаш 4 000 тенгедан 70 000 тенгегача, ойнани алмаштириш эса 1 000 тенгедан 8 000 тенгегача туради. Телефон корпусининг нархи 15 000 тенгега етиши мумкин. Агар техник ходим сизнинг мобил телефонингизни текшириб, қандай таъмирлаш кераклигини айтса, у 5 000 тенге сўрайди ва агар сиз уни дарҳол таъмирлашга рози бўлсангиз, маслаҳат бепул. Таъмирлаш хизматининг ўртача нархи 196 000 тенгени ташкил қилади.
Астанада дисплей 15 000 — 180 000 тенгега, батарея 8 000 - 50 000 тенгега алмаштирилади. Телефон батареясини алмаштириш нархи эса 4000 тенгедан 40 000 тенгегача. Зарядлагич ва телефон корпусларининг нархи Алматидаги нархлар билан таққосланадиган даражада. Пойтахтда 24/7 хизмат кўрсатувчи техниклар ҳам мавжуд. Улар сизнинг манзилингизга келиб, таъмирлаш ишларини бажаришга тайёр. Таъмирлаш ишларини бажарадиган техник бепул диагностика ўтказади ва бир йиллик кафолат беради. Бешта хизмат нархи 160 000 тенгедан сал кўпроқ.
Чимкентда дисплей 15 000 - 150 000 тенгега алмаштирилади. Қимматбаҳо мобил телефонларнинг экранини алмаштириш хизмати 50 000 тенгедан бошланади. Батарея 8 000 - 70 000 тенге, зарядлаш порти 10 000 - 50 000 тенге, ойна 1 500 - 7 000 тенге, корпус 1 500 - 6 000 тенге туради. Агар эҳтиёт қисм арзон бўлса, демак у асл эмас. Алмаштириш нархи ўзгаришсиз қолади. Ҳаммасини алмаштириш учун тахминан 160 000 тенге керак бўлади.
Атирау ва Ақтауда хизмат нархи ўхшаш. Иккала шаҳарда ҳам телефонни тўлиқ таъмирлаш учун 121 500 ва 113 000 тенге талаб қилинади. Ақтауда мобил телефонларнинг энг сўнгги версияларини таъмирлаш нархи паст, эски моделлар учун эҳтиёт қисмларни алмаштириш нархи эса юқори. Иккала шаҳарда ҳам батарея ва зарядлаш портининг нархи 5000 дан 40 000 тенгегача. Уни алмаштириш учун эса 3000 тенге тўлайсиз. Экранга ойнасини алмаштириш учун 1000 тенгедан 8000 тенгегача, корпусни алмаштириш учун эса 1000 дан 15 000 тенгегача пул керак бўлади.
Ақтўбе, Тараз ва Қонаев шаҳарлари ўртача нархга эга ҳудудлар қаторига киради. Бу ерда телефонни таъмирлаш учун ўртача 100 000 тенге етарли. Ақтўбеда дисплейни алмаштириш 50 000 тенгедан 60 000 тенгегача, батареяни алмаштириш эса 20 000 тенгедан 50 000 тенгегача туради. Бироқ, баъзи эҳтиёт қисмлар учун 2-3 ҳафта кутиш керак бўлади. Таразда экранни алмаштириш нархи ишлаб чиқарувчига қараб уч бараваргача ўзгариши мумкин. Қонаевда эса тахминан 10 000 тенгедан 100 000 тенгегача туради. Ақтўбеда телефон ғилофи арзон, Таразда эса батареяни алмаштириш самаралироқ.
Туркистонда телефон экранини ўртача 75 000 тенгега алмаштириш мумкин. Ҳозирда бу ерда Android қурилмаларини таъмирлаш нархи iOSга қараганда пастроқ. Батареяни алмаштириш хизматининг нархи мамлакатда энг паст. Нархи 5000 тенгедан 15 000 тенгегача. Шу билан бирга, ойнани алмаштириш ва телефон ғилофини алмаштириш арзонроқ.
Павлодарда экранни ўртача 46 000 тенгега, батареяни эса 35 000 тенгега алмаштириш мумкин. Шуни таъкидлаш керакки, арзон ва асл экран ўртасидаги фарқ ўн баравар кўп бўлиши мумкин. Зарядлаш портини алмаштириш 4000 тенгедан 35 000 тенгегача туради. Нарх мобил телефон брендига қараб ўзгаради.
Ўскемен, Кўкшетау ва Петропавлда ҳам нархлар ўхшаш. Экраннинг паст сифатли нусхаси тахминан 30 000 тенге, юқори сифатли нусхаси эса 50 000 тенге туради, уни асл нусхаси билан алмаштириш нархи эса 70 000 тенге. Шуни таъкидлаш керакки, OLED экранининг нархи 120 000 тенгега етиши мумкин. Батарея ва зарядлаш портини алмаштириш нархи эса пастроқ.
Қизилўрда, Қарағанди ва Талдиқорған шаҳарларида телефон таъмирлаш хизматининг ўртача нархи 84 000 - 88 000 тенге. Бу ерда экранни 8 000 - 80 000 тенгега, зарядлаш портини эса 4 000 - 30 000 тенгега алмаштириш мумкин. Қизилўрдада экранни алмаштириш нархи 20% га арзонроқ ва батареяни янгилаш нархи қимматроқ. Шу билан бирга, маҳаллий ҳунармандлар уларни алмаштириш эмас, балки зарядлаш портини 2 000-4 000 тенгега тозалаш фойдалироқ эканлигини айтишмоқда. Талдиқорғанда телефон корпуси арзон, асл корпусининг нархи эса 20 000 тенгега етади.
Орал ва Қостанай шаҳарларида телефонни тўлиқ таъмирлаш тахминан 80 000 тенге туради. Агар модул шикастланмаган бўлса, экран 15 000 - 40 000 тенгега алмаштирилади. Энг сўнгги версиядаги мобил телефонни таъмирлашда нарх 70 000 - 80 000 тенгегача кўтарилади. Батареяни алмаштириш 25 000 тенгега тушади. Шу билан бирга, бу шаҳарларда телефон корпусини алмаштириш арзонроқ.
Бизнинг мамлакатимизда нархлар Жезқазған ва Семей шаҳарларида пастроқ. Мобил телефонни тўлиқ таъмирлаш учун ўртача 66 000 - 68 000 тенге кифоя қилади. Улар экранни алмаштириш учун 10 000 - 45 000 тенге тўлайдилар. Улар қиммат телефоннинг экранини алмаштириш учун 60 000 тенге сарфлашади. Батарея ва зарядлаш портини алмаштириш нархи 20 000 - 25 000. Эски телефонлар учун худди шу эҳтиёт қисм 5000 - 15000 тенгега алмаштирилади. Диагностика хизматининг нархи 3000 - 5000 тенге. Бу — бизнинг мамлакатимиздаги ўртача нарх. Бироқ, агар сиз телефонни таъмирлаётган бўлсангиз, бу хизмат энг паст нарх ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда бир грамм олтин қанча эканлиги ҳақида ёзган эдик.