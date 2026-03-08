Қозоғистон шаҳарларида гуллар қанча туради
ASTANA. Kazinform – Ҳар доимгидек, Халқаро хотин-қизлар куни арафасида гулларга талаб ортиб бормоқда. Ушбу байрамда аёлларга кўпинча лолалар ва атиргуллар совға қилинади. Уларнинг нархи гулнинг тури ва узунлигига қараб ўзгаради.
Атиргулларга ҳар бир байрамда талаб катта. Бироқ, уларнинг нархи ҳудудлар ўртасида фарқ қилади.
Қарағанда шаҳрида атиргулнинг ҳар бир донаси ўртача 800 тенгеден бошланиб, 1 500 тенгегача етади. Жезқазған шаҳрида эса нарх бироз юқорироқ. Атиргулни 1 000 – 1 500 тенгега сотиб олиш мумкин. Голландия атиргулининг нархи Қостанайда 900 – 1 200 тенгени ташкил қилади.
Қизилўрда шаҳрида танлов кўп. Бу ерда нарх гулнинг нави ва узунлигига қараб ўзгариб туради. Тараз шаҳрида узунлиги 80–100 см бўлган ва маҳаллий жойда етиштирилган атиргулнинг ҳар бир донаси 800 – 1 000 тенгега, голландия атиргули эса 1 300 – 1 400 тенгега сотилмоқда.
Павлодар шаҳрида нарх 600 тенгеден бошланади, аммо айрим жойларда 2 000 тенгегача етади. Ақтау ва Талдиқўрғон шаҳарларида эса битта гулнинг нархи 700 – 1 000 тенге ва ундан ҳам юқори. Мамлакатда энг паст нарх Қизилўрда (хитой нави) ва Павлодарда кузатилмоқда. Бу ерда атиргулнинг бир донаси 450 – 600 тенгени ташкил этади.
Лола гулининг нархи атиргулга қараганда барқарор. Ҳудудлар ўртасида катта фарқ кузатилмайди.
Қарағанди шаҳрида унинг нархи 800 – 1 000 тенге бўлса, Жезқазған ва Қостанайда лолани 800 – 1 200 тенгега сотиб олиш мумкин. Орал шаҳрида эса лола 960 тенгега, айрим жойларда 600 – 800 тенгега сотилмоқда.
Мамлакат бўйича лола нархи Павлодарда паст. Бу ерда ҳар бир донаси 600 – 800 тенге. Ақтау шаҳрида 600 – 900 тенге, Талдиқўрғонда тахминан 700 – 1 000 тенге. Петропавл шаҳрида лола нархи 1 000 тенге, пион лоласининг нархи эса тахминан 1 200 тенге.
Агар олдиндан буюртма берилса, Кўкшетауда лоланинг ҳар бир донасини 650 тенгега сотиб олиш мумкин. Байрам кунлари эса гул нархи ошади.
Агар ўртача нархни солиштирсак, энг мақбул нарх Павлодар, Ақтау ва Кўкшетауда. Бу ерларда лолани 600 – 650 тенгега сотишмоқда.
Петропавл ва Жезқазған шаҳарларида эса лола гулининг нархи энг юқори. Ҳар бир донаси 1 000 – 1 200 тенгега сотилади.
Қизилўрдада атиргулнинг навига қараб нархлар бир-биридан жуда фарқ қилади. Масалан, хитой атиргулини 450 тенгега сотиб олиш мумкин бўлса, голландия атиргулининг нархи 3 500 тенгегача етади.
Сотувчиларнинг айтишича, байрам яқинлашган сари гул нархи ошади, баъзан эса бироз пасайиши ҳам мумкин. Масалан, Таразда етказиб бериш кўпайса, байрам куни лола нархи 100 тенгегача арзонлашиши эҳтимол.
Мамлакатнинг кўп ҳудудларида лола нархи тахминан 600 – 700 тенге, атиргулнинг ўртача нархи эса 800 – 1 500 тенге оралиғида.