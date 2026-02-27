OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:06, 27 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистон-Сербия: стратегик соҳалар бўйича бир қатор меморандумлар имзоланди

    ASTANА. Кazinform — Музокаралар якунида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Президент Александр Вучич Қўшма баёнот қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Қозоғистон-Сербия: стратегик соҳалар бўйича бир қатор меморандумлар имзоланди
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарлари иштирокида идоралараро ҳужжатлар алмашиш маросими бўлиб ўтди:

    1. Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Сербия Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ўртасида соғлиқни сақлаш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;

    2. Қозоғистон Республикаси Бош прокуратураси ва Сербия Республикаси Адлия вазирлиги ўртасида ҳамкорлик ва бирдамлик тўғрисидаги меморандум;

    3. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ва Сербия Республикаси Ахборот ва телекоммуникациялар вазирлиги ўртасида ўзаро англашув меморандуми;

    4. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ва Сербия Республикаси Ахборот технологиялари ва электрон ҳукумат идораси ўртасида рақамлаштириш ва электрон ҳукуматни ривожлантириш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги ўзаро англашув меморандуми;

    5. Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Сербия Республикаси Қишлоқ, ўрмон ва сув хўжалиги вазирлиги ўртасида ветеринария тиббиёти соҳасида ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;

    6. Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазирлиги ва Сербия Республикаси Фан, технологик ривожланиш ва инновациялар вазирлиги ўртасида ўзаро англашув меморандуми;

    7. Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ва Сербия Республикаси Маданият вазирлиги ўртасида кинематография соҳасида ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;

    8. Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ва Сербия Республикаси Маданият вазирлиги ўртасида номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;

    9. «KAZAKH INVEST» МК» АЖ ва Сербия тараққиёт агентлиги ўртасида ўзаро англашув меморандуми;

    10. Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ва Сербия Республикаси Дипломатик академияси ўртасида ҳамкорлик меморандуми.

    Теглар:
    Сиёсат Александр Вучич Қозоғистон Президенти Сербия Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!