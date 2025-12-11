19:10, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон Саудия Арабистонидаги стол тенниси турнирида 9 та медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform – Саудия Арабистонининг Даммам шаҳрида стол тенниси бўйича WTA Youth Contender халқаро йирик турнири якунланди.
Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада 9 та медални қўлга киритди.
U11, яккалик баҳслари
2-ўрин - Аделя Алжанова
3-ўрин - Шаҳина Мирқодирова
U13, яккалик баҳслари
1-ўрин - Жания Бекмухамбетова
U15, яккалик баҳслари
2-ўрин - Алексей Маркин
U15, аралаш жуфтлик баҳслари
1-ўрин - Алексей Маркин / Айназ Адилгереева
2-ўрин - Кирилл Берников / Арайлим Сапабек
3-ўрин - Дагир Данияров / Жания Бекмухамбетова
U19, аралаш жуфтлик баҳслари
1-ўрин - Абдулла Мамай / Алиса Цвигун
3-ўрин - Нурбол Тоқтамис / Елизавета Лаврова
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик ҳакам 2026 йилги Осиё ўйинлари мусобақаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлди.