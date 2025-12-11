OZ
    Қозоғистон Саудия Арабистонидаги стол тенниси турнирида 9 та медални қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform – Саудия Арабистонининг Даммам шаҳрида стол тенниси бўйича WTA Youth Contender халқаро йирик турнири якунланди.

    стол тенниси
    Фото: МОҚ

    Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада 9 та медални қўлга киритди.

    U11, яккалик баҳслари

    2-ўрин - Аделя Алжанова

    3-ўрин - Шаҳина Мирқодирова

    U13, яккалик баҳслари

    1-ўрин - Жания Бекмухамбетова

    U15, яккалик баҳслари

    2-ўрин - Алексей Маркин

    U15, аралаш жуфтлик баҳслари

    1-ўрин - Алексей Маркин / Айназ Адилгереева

    2-ўрин - Кирилл Берников / Арайлим Сапабек

    3-ўрин - Дагир Данияров / Жания Бекмухамбетова

    U19, аралаш жуфтлик баҳслари

    1-ўрин - Абдулла Мамай / Алиса Цвигун

    3-ўрин - Нурбол Тоқтамис / Елизавета Лаврова

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик ҳакам 2026 йилги Осиё ўйинлари мусобақаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлди.

