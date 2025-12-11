16:31, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик ҳакам 2026 йилги Осиё ўйинларида мусобақаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик ҳакам 2026 йилги Осиё ўйинларида стол тенниси бўйича мусобақаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлди, деб хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
Юқори даражадаги халқаро тоифали қозиғистонлик стол тенниси ҳаками Тимур Хўжаев 2026 йил Японияда бўлиб ўтадиган Осиё ўйинлари мусобақаларини бошқаради.
Ёзги Осиё ўйинлари 2026 йил 19 сентябрдан 4 октябргача бўлиб ўтади.
Халқаро Blue badge ҳаками Тимур Хўжаев (Қарағанди) стол тенниси ҳакамлар жамоасига киритилди.
Қозоғистонлик ҳакам илгари Осиё чемпионати ва бошқа йирик халқаро турнирларда ўйинларни бошқарган.