    16:31, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик ҳакам 2026 йилги Осиё ўйинларида мусобақаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик ҳакам 2026 йилги Осиё ўйинларида стол тенниси бўйича мусобақаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлди, деб хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.

    Фото: НОК

    Юқори даражадаги халқаро тоифали қозиғистонлик стол тенниси ҳаками Тимур Хўжаев 2026 йил Японияда бўлиб ўтадиган Осиё ўйинлари мусобақаларини бошқаради.

    Ёзги Осиё ўйинлари 2026 йил 19 сентябрдан 4 октябргача бўлиб ўтади.

    Халқаро Blue badge ҳаками Тимур Хўжаев (Қарағанди) стол тенниси ҳакамлар жамоасига киритилди.

    Қозоғистонлик ҳакам илгари Осиё чемпионати ва бошқа йирик халқаро турнирларда ўйинларни бошқарган.

