Қозоғистон руҳий саломатлик тизимини кенг кўламли ислоҳ қилишни бошлайди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон аҳолининг руҳий саломатлигини сақлаш усулларини тубдан модернизация қилади. Эндиликда устувор вазифа нафақат касалликнинг оқибатларини даволаш, балки унинг олдини олиш, эрта аниқлаш ва тиббий ёрдамнинг барча босқичларида фуқароларга тизимли ёрдам кўрсатиш бўлади.
Қозоғистон Республикаси Ҳукумати матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу чора-тадбирлар 2027–2030 йилларга мўлжалланган руҳий саломатлик ёрдами бўйича янги комплекс режада кўзда тутилган. Ушбу комплекс режа Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари — Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева раислигида ўтказилган Ҳукуматда бўлиб ўтган кенгашда кўриб чиқилди.
Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова янги ёндашувлар ҳақида ахборот берди. Ҳозирги кунда мамлакатда ихтисослаштирилган ёрдам республика даражасидаги иккита клиника, ҳудудлардаги 20 та руҳий саломатлик марказлари, 98 та бирламчи руҳий саломатлик марказлари ва қишлоқ жойлардаги 200 дан ортиқ руҳий саломатлик идоралари томонидан кўрсатилмоқда. Шу билан бирга, таҳлил ушбу хизматни янада тизимли ривожлантириш зарурлигини кўрсатди.
Янги комплекс режа клиникалар ишига руҳий саломатлик бўйича мутахассисларни жалб қилишни, эрта аниқлаш тизимини такомиллаштиришни, беморнинг тиббий ёрдамга йўлини рақамлаштиришни, инсон ресурсларини мустаҳкамлашни ва инфратузилмани модернизация қилишни ўз ичига олади. Болалар ва ўсмирларнинг руҳий саломатлигини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Кемплекс режани ишлаб чиқиш жараёнида тармоқ давлат органлари илмий тадқиқотларни ривожлантириш, мутахассисларни тайёрлаш сифатини ошириш, таълим дастурларини янгилаш ва ўқитувчилар ва психологларнинг малакасини оширишга қаратилган таклифлар киритдилар. Шунингдек, ногиронлиги бўлган болалар ва катталар учун махсус ижтимоий хизматлар тизимини ва тегишли инфратузилмани янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар таклиф қилинди.
Вазирликлар ва вилоят ҳокимликларининг ҳисоботларини тинглагандан сўнг, 2027–2030 йилларга мўлжалланган руҳий саломатликни ҳимоя қилиш бўйича комплекс режа тасдиқланди.