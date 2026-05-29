Қозоғистон Россиянинг учта ҳудудида мактаблар қуради – Жуманғарин
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Россиянинг учта ҳудудида мактаблар қуришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Россия илгари Қозоғистоннинг Туркистон, Қизилўрда ва Жамбил вилоятларида учта мактаб қуришни таклиф қилган эди.
“Шунга кўра, биз Оренбург вилояти, Омск ва Астраханда мактаблар қуришни таклиф қилдик. Билишимча, Оренбургдаги ер участкаси тасдиқланган, Астрахан ва Омскдаги ер участкаси аниқланмоқда. Буларнинг барчаси тайёр бўлгач, биз уни бир вақтнинг ўзида имзолаймиз”, - деди С. Жуманғарин Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишидан олдин журналистларнинг саволларига жавоб берар экан.
Бош вазир ўринбосари мактаблар аралаш ўқув форматида бўлишини айтди. Болалар қозоқ ва рус тилларида ўқийдилар.
“Бу режа тез орада амалга оширилади. Шартнома имзолангандан сўнг, биз мактаблар қурамиз. Уни бир ярим йил ичида қуриш мумкин”, - деди у.