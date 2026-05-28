Қозоғистон-Россия минтақалараро ҳамкорлик форуми қачон бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон ва Россия ўртасидаги минтақалараро ҳамкорлик бўйича кейинги форумни 20 августда Омскда ўтказишни таклиф қилди. Давлат раҳбари бу ҳақда кичик таркибдаги музокаралар чоғида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Президентнинг сўзларига кўра, мураккаб глобал вазиятга қарамай, икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик ривожланиб бормоқда.
"Мен катта мамнуният билан таъкидламоқчиманки, мураккаб глобал вазиятга қарамай, бизнинг ҳамкорлигимиз, айниқса иқтисодий соҳада, муваффақиятли ривожланмоқда ва унинг кўлами кенгайиб бормоқда, биз буни учрашувимизда муҳокама қилишдан мамнун бўлдик", - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шунингдек, Давлат раҳбари Қозоғистон ва Россия минтақалари ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш муҳимлигини таъкидлади.
"Мамлакатларимиз минтақалари ўртасидаги ўзаро ташрифлар тез-тез содир бўлгани ва минтақалараро ҳамкорлик форумини ўтказиш яхши анъанага айлангани жуда муҳим. Мен тушунганимдек, кейинги форум Омскда бўлиб ўтади. Менга тахминий сана 20 август эканлиги ҳақида хабар берилди ва менимча, биз минтақалараро ҳамкорлик форумини ўша куни ўтказишимиз мумкин", - деди Қозоғистон Президенти.