Қозоғистон рақамли ривожланиш бўйича Марказий Осиёда етакчи — Президент
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Астанада бўлиб ўтаётган III Халқаро сунъий интеллект олимпиадасининг очилиш маросимида нутқ сўзлади.
Президент ўз нутқида мамлакат рақамли ривожланиш борасида стратегик танлов қилганини таъкидлади.
— Қозоғистон Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг электрон ҳукуматни ривожлантириш индексида 193 мамлакат орасида 24-ўринни эгаллайди. Мамлакатимиз янги технологияларни жорий этишга тайёрлиги бўйича Марказий Осиёда етакчи ҳисобланади. Биз ягона инновацион экотизим яратмоқдамиз. Бу ерда сунъий интеллект давлат, иқтисодиёт ва бизнесни бошқаришнинг муҳим механизми сифатида ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига фаол кириб бормоқда, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Ўтган йилги Мурожаатномасида Президент Қозоғистонни кейинги уч йил ичида тўлиқ рақамли давлатга айлантириш бўйича аниқ вазифани қўйган эди.
— 2026 йилни рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилиш ҳам ушбу стратегик йўналишни амалга ошириш йўлидаги қадамдир. Бундан ташқари, инновацияга йўналтирилган мамлакатни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари 1 июлдан кучга кирган Қозоғистоннинг янги Конституциясида аниқ кўрсатилган. Бу — бутун жараённинг бошланиши, холос, — дея таъкидлади Давлат раҳбари.