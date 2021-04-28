09:12, 28 Апрел 2021 | GMT +6
Қозоғистон Президенти «Спутник V» вакцинасининг иккинчи компонентини олди
NUR-SULTAN. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев «Спутник V» вакцинасининг иккинчи компонентини олди, деб хабар беради Kazinform. Бу ҳақда ўзининг Facebookдаги саҳифасида Қозоғистон Президентининг матбуот котиби Берик Уали маълум қилди.
«Емлашдан кейин Президентнинг соғлиқ билан боғлиқ муаммолар кузатилмади. У ўз иш жадвалига мувофиқ фаол ишламоқда. Қасим-Жомарт Кемелович мамлакатда эмлаш даражаси пасайтирилмаслиги керак, деб ҳисоблайди. Давлат раҳбари вакцинация барча чекловлардан халос бўлиш ва нормал ҳаётга қайтиш, COVID-19 пандемиясини енгиб ўтишнинг ягона йўли эканига амин», - деди вакили.