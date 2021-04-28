OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:12, 28 Апрел 2021 | GMT +6

    Қозоғистон Президенти «Спутник V» вакцинасининг иккинчи компонентини олди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев «Спутник V» вакцинасининг иккинчи компонентини олди, деб хабар беради Kazinform. Бу ҳақда ўзининг Facebookдаги саҳифасида Қозоғистон Президентининг матбуот котиби Берик Уали маълум қилди.

    «Емлашдан кейин Президентнинг соғлиқ билан боғлиқ муаммолар кузатилмади. У ўз иш жадвалига мувофиқ фаол ишламоқда. Қасим-Жомарт Кемелович мамлакатда эмлаш даражаси пасайтирилмаслиги керак, деб ҳисоблайди. Давлат раҳбари вакцинация барча чекловлардан халос бўлиш ва нормал ҳаётга қайтиш, COVID-19 пандемиясини енгиб ўтишнинг ягона йўли эканига амин», - деди вакили.

    Теглар:
    Тиббиёт Вакцина Қозоғистон Президенти Асосий янгилик Соғлиқни сақлаш
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!