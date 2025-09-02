Қозоғистон Президенти СNPC компанияси директорлар кенгаши раисини қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари China National Petroleum Coprporation (СNPC) директорлар кенгаши раиси Дай Хоулянни қабул қилди, дея хабар беради Ақорда.
Учрашувда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев СNPC компанияси Қозоғистоннинг нефть-газ соҳасида узоқ йиллик стратегик ҳамкори эканлигини таъкидлади.
Давлат раҳбари компания билан ўтган йиллар давомида ҳамкорлик алоқалари юқори даражада йўлга қўйилганини таъкидлаб, мамлакатимиз энергетика тармоғи учун катта аҳамиятга эга бўлган йирик лойиҳаларни биргаликда амалга оширишдан манфаатдор эканини таъкидлади. Суҳбат чоғида углеводородларни қазиб олиш ва қайта ишлаш соҳасидаги стратегик ташаббусларни амалга оширишга эътибор қаратилди.
Президент йиллик қуввати 12 миллион тоннагача бўлган Чимкент нефтни қайта ишлаш заводини модернизация қилиш долзарб масала эканини таъкидлади. Шунингдек, газ-кимё ишлаб чиқаришни ривожлантириш истиқболларига тўхталди.
Бундан ташқари, Ақтўбе вилоятида карбамид заводи қурилиши юзасидан фикр алмашилди.
Мазкур корхона мамлакатимиз агросаноат мажмуасини ривожлантиришга янги суръат бағишлайди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хитойга расмий ташрифи доирасида Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари Дин Сюэсян билан биргаликда видеоалоқа орқали Жамбил вилоятида шамол генераторлари учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқарадиган заводнинг биринчи мажмуасини тантанали равишда ишга туширди.