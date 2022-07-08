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    07:34, 08 Июл 2022 | GMT +6

    Қозоғистон Президенти Рибакинани ғалабаси билан табриклади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Елена Рибакинани Уимблдон турнирининг финал босқичига чиққани билан табриклади, дея хабар беради Kazinform.

    «Мен Елена Рибакинани тенниснинг энг нуфузли мусобақаси ҳисобланган Уимблдон турниридаги муваффақиятли иштироки билан табриклайман. У финалга чиқди!»,- деб ёзди Давлат раҳбари ижтимоий тармоқда .

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг биринчи, жаҳоннинг 23-ракеткаси Елена Рибакина Уимблдон турнирининг финалига чиққанди. Ярим финалда қозоғистонлик теннисчи жаҳоннинг собиқ биринчи ракеткаси, «Катта дубулға» турнирининг икки карра чемпиони (Франция очиқ чемпионати - 2018, Уимблдон – 2019), айни пайтда 18-ўринни эгаллаб турган руминиялик Симона Халеп билан учрашди ва ғалаба қозонди.

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