07:34, 08 Июл 2022 | GMT +6
Қозоғистон Президенти Рибакинани ғалабаси билан табриклади
NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Елена Рибакинани Уимблдон турнирининг финал босқичига чиққани билан табриклади, дея хабар беради Kazinform.
«Мен Елена Рибакинани тенниснинг энг нуфузли мусобақаси ҳисобланган Уимблдон турниридаги муваффақиятли иштироки билан табриклайман. У финалга чиқди!»,- деб ёзди Давлат раҳбари ижтимоий тармоқда .
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг биринчи, жаҳоннинг 23-ракеткаси Елена Рибакина Уимблдон турнирининг финалига чиққанди. Ярим финалда қозоғистонлик теннисчи жаҳоннинг собиқ биринчи ракеткаси, «Катта дубулға» турнирининг икки карра чемпиони (Франция очиқ чемпионати - 2018, Уимблдон – 2019), айни пайтда 18-ўринни эгаллаб турган руминиялик Симона Халеп билан учрашди ва ғалаба қозонди.