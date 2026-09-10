KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон Президенти Норвегия Қироли Хокон VIIIни табриклади

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Норвегия Қироли Хокон VIIIга Норвегия тахтига ўтиргани муносабати билан табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.

    Мемлекет басшысы Норвегия Королі VIII Хоконды құттықтады
    Фото: Ақорда

    «Бу муҳим воқеа Норвегия монархиясининг кўп асрлик тарихида янги саҳифани очади. У монархиянинг ворисийлик, бирлик ва миллий ўзликнинг ажралмас қисми сифатидаги ўзгармас рамзини ифодалайди. Сизнинг садоқат билан хизмат қилишингиз мамлакатнинг янада ривожланиши ва халқ фаровонлигини юксалтиришга хизмат қилишига ишонаман», – дейилади табрик телеграммасида.

    Президент, шунингдек, биргаликдаги саъй-ҳаракатлар натижасида Қозоғистон ва Норвегия ўртасидаги ҳамкорлик бундан кейин ҳам мустаҳкамланишига ишонч билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, 1 сентябрда Норвегия қироли Хокон VIII мамлакат парламентида қасамёд қабул қилди.

    Норвегия Табрик Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф