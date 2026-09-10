Қозоғистон Президенти Норвегия Қироли Хокон VIIIни табриклади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Норвегия Қироли Хокон VIIIга Норвегия тахтига ўтиргани муносабати билан табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.
«Бу муҳим воқеа Норвегия монархиясининг кўп асрлик тарихида янги саҳифани очади. У монархиянинг ворисийлик, бирлик ва миллий ўзликнинг ажралмас қисми сифатидаги ўзгармас рамзини ифодалайди. Сизнинг садоқат билан хизмат қилишингиз мамлакатнинг янада ривожланиши ва халқ фаровонлигини юксалтиришга хизмат қилишига ишонаман», – дейилади табрик телеграммасида.
Президент, шунингдек, биргаликдаги саъй-ҳаракатлар натижасида Қозоғистон ва Норвегия ўртасидаги ҳамкорлик бундан кейин ҳам мустаҳкамланишига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, 1 сентябрда Норвегия қироли Хокон VIII мамлакат парламентида қасамёд қабул қилди.