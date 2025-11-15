OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Қозоғистон Президенти "Келажак мероси" халқаро мукофотини топшириш маросимида иштирок этди

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё мамлакатлари ва Озарбайжон президентлари билан биргаликда "Келажак мероси" халқаро мукофотини топшириш маросимида иштирок этди.

    Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг сўзларига кўра, бу йилги мукофот анъаналарни тиклаш, санъатни ривожлантириш, шунингдек, миллий маънавий меросни тарғиб қилишга катта ҳисса қўшган маданият арбобларига топширилади.

    Қозоғистонлик актёр Еркебулан Дайров "Театр ва кино" номинациясида "Келажак мероси" мукофоти лауреати бўлди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон раҳбарлари Ислом цивилизацияси марказига ташриф буюрганликлари ҳақида хабар берган эдик.

