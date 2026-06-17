Қозоғистон Президенти Ички ишлар вазирини қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Жорий йилнинг беш ойида жиноятчилик 9 фоизга камайди. Президентга Ички ишлар вазири Ержан Саденов ҳисобот берди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга мамлакатдаги жиноятчилик ҳолати ва ички ишлар органлари олдига қўйилган вазифаларнинг бажарилиши ҳақида маълумот берилди.
Ержан Саденов:
2026 йилнинг дастлабки беш ойи натижаларига кўра, рўйхатга олинган жиноятлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9 фоизга камайди.
Асосий тоифалар бўйича жиноятчилик камайди ва жиноятларни аниқлаш даражаси ошди.
Профилактик чоралар ва жамоат хавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Вазирлик жазонинг муқаррарлиги тамойилини изчил таъминлайди. Ҳисобот даврида аввалги йилларда содир этилган 1685 та жиноят очилди.
Суддан яшириниб юрган 574 нафар жиноятчи аниқланди, уларнинг 89 нафари хориж давлатларидан топилди.
Кибержиноятчилик, гиёҳванд моддалар билан боғлиқ жиноятчилик, уюшган жиноятчилик ва экстремизмга қарши кураш натижалари ҳақида маълумот берилди.
Жиноятчи гуруҳларни бостириш, фуқароларни таҳдидлардан ҳимоя қилиш, шунингдек, хавфсизлик соҳасида халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича комплекс чоралар кўр илди.
Давлат раҳбари:
Мамлакатда жамоат хавфсизлиги ва ҳуқуқий тизимни таъминлаш мақсадида "Қонун ва тартиб" тамойилини самарали амалга оширишни таъминлаш бўйича бир қатор вазифаларни юклади.