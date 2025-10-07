Қозоғистон Президенти Габала Конгресс марказига ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Президенти Туркий давлатлар ташкилотининг XII саммитида иштирок этиш учун Габала Конгресс марказига ташриф буюрди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевни Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев кутиб олди.
Президент Туркий давлатлар ташкилотининг XII саммити иштирокчилари билан суратга тушди.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Илҳом Алиевнинг таклифига биноан Туркий давлатлар ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашининг XII саммитида иштирок этиш учун 6-7 октябрь кунлари Озарбайжонга ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.
Туркий давлатлар ташкилотининг XII саммитида давлат раҳбарлари сиёсий таклифлар билан чиқадилар ва туркий давлатларнинг муштарак масалаларини муҳокама қиладилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Озарбайжоннинг Габала шаҳрига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.