Қозоғистон Президенти бизнес-омбудсман Қанат Нуровни қабул қилди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича вакил Қанат Нуровни қабул қилди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президентга Бизнес-омбудсманнинг 2024 йилдаги фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисобот тақдим этилди.
Қанат Нуровнинг маълум қилишича, тадбиркорлар ҳуқуқларининг бузилиши юзасидан келиб тушган 3 275 та мурожаатнинг 1 759 таси (53,7%) ижобий ҳал этилган. Натижада 20 миллиард тенгедан ортиқ йўқотишларнинг олдини олиш мумкин бўлди. Умуман олганда, мурожаатлар сони 12 фоизга камайди. Бу маъмурий адлия институти фаолияти самарадорлигидан далолат беради.
Давлат раҳбарининг топшириқларини бажариш мақсадида тадбиркорлик ривожига тўсқинлик қилаётган ортиқча маъмурий тўсиқларни аниқлаш ва бартараф этишга алоҳида эътибор қаратилди.
Бизнес-омбудсман тадбиркорлик фаолиятини тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш бўйича ҳам қатор тавсиялар берди. Айрим ҳолларда тегишли назорат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга шикоятлар киритилди.
Учрашув якунида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни янада кучайтириш муҳимлигига эътибор қаратди. Давлат раҳбари Тадбиркорлик фаолиятини ҳимоя қилиш бўйича стратегияни амалга ошириш доирасида юзага келган муаммоларни бартараф этишга қаратилган қатор топшириқлар берди.