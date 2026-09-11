Қозоғистон Президенти 12-16 сентябрь кунлари Ҳиндистон ва Жанубий Кореяга ташриф буюради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев 12-16 сентябрь кунлари Ҳиндистон ва Корея Республикасига ташриф буюради. Давлат раҳбари XVIII БРИКС саммити ва биринчи «Марказий Осиё — Корея Республикаси» саммитида иштирок этади, шунингдек, қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади, деб хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.
12-13 сентябрь кунлари Қасим-Жомарт Тоқаев Бош вазир Нарендра Модининг таклифига биноан XVIII БРИКС саммитида иштирок этиш учун Ҳиндистонга амалий ташриф билан боради.
Нью-Деҳлида Президент «аутрич»/«БРИКС+» форматидаги «Барқарорлик, инновациялар, ҳамкорлик ва барқарор ривожланишни мустаҳкамлаш» мавзусига бағишланган ялпи мажлисда нутқ сўзлайди.
Ташриф дастуридан Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди билан музокаралар, шунингдек, бир қатор давлат ва ҳукумат раҳбарлари билан учрашувлар ҳам ўрин олган.
14-16 сентябрь кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ли Чжэ Мённинг таклифига биноан Корея Республикасига давлат ташрифи билан боради.
15 сентябрда Сеулда олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтади. Унда Қозоғистон ва Корея ўртасидаги кенгайтирилган стратегик шерикликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади. Шунингдек, Президент Кореянинг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашади.
16 сентябрда Давлат раҳбари биринчи «Марказий Осиё — Корея Республикаси» саммити ишида иштирок этади.