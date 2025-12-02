OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    11:35, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон постсовет ҳудудда дори воситалари айланишини қатъий тартибга солиш тизимига эга биринчи давлат бўлади

    ASTANА. Каzinform — ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова Ҳукумат йиғилишида 2026 йилда дори воситалари айланишини қатъий тартибга солиш кучайтирилишини айтди.

    ССВ вазири
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Мамлакатда ишлаб чиқарилган дори воситаларининг экспорт салоҳияти ва сифатини ошириш учун Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг глобал бенчмаркинг воситасига мувофиқ Миллий тартибга солиш тизимининг 3-даражасига эришиш керак. Бу йил ўтказилган баҳолашга кўра, ЖССТ мутахассислари 8 та кўрсаткич бўйича юқори балл беришди, — деди вазир.

    Ақмарал Алназарова бу Қозоғистонга нималар олиб келишини айтиб берди.

    — 2026 йилнинг биринчи ярмида 3-даражани тан олишни тасдиқлаш режалаштирилган. Қозоғистон постсовет ҳудудда қатъий тартибга солиш тизимига эга биринчи давлат бўлади, — деди вазир.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон олимлари саратонга қарши дори синовларининг янги босқичини бошладилар.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
