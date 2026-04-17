Қозоғистон паспорти рейтинги юқорилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон паспорти халқаро рейтингда 57-ўринни эгаллади. Бу йил мамлакатнинг позицияси 4 поғонага юқорилаган.
Henley & Partners томонидан эълон қилинган Henley Passport Index рейтингининг янгиланган маълумотларига кўра, қозоғистонликлар 78 та давлатга визасиз ёки соддалаштирилган тартибда саёҳат қилишлари мумкин.
Январь ойидаги Henley & Partners рейтингида Қозоғистон 61-ўринни эгаллади.
Янги рейтингда биринчи учликда Сингапур етакчилик қилмоқда. Ундан кейин Япония ва Жанубий Корея жойлашган. Рейтингнинг энг сўнгги поғонасида эса Афғонистон турибди. Бу мамлакат фуқаролари дунёнинг 24 та давлатига визасиз кира олади.
Марказий Осиё мамлакатлари орасида Қозоғистон энг юқори позицияни эгаллаган. Минтақадаги бошқа давлатлар рейтинги қуйидагича: Ўзбекистон ва Қирғизистон — 73-ўрин, Тожикистон — 79-ўрин, Туркманистон — 87-ўрин.
Henley Passport Index — дунёдаги энг нуфузли паспорт рейтингларидан бири ҳисобланади. У Халқаро ҳаво транспорти ассоциацияси (IATA) маълумотларига асосланиб тузилади ва мамлакат фуқароларининг визасиз саёҳат қилиш имкониятларини баҳолайди.