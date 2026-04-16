Қозоғистон ОТМлари жаҳон рейтингларида энг яхшилар қаторида
ASTANA. Kazinform – Д. Серикбаев номидаги Шарқий Қозоғистон техника университети нуфузли QS Stars рейтинг тизимида энг юқори 5 юлдузли рейтингни қўлга киритиб, халқаро миқёсда сезиларли ютуқларга эришди. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги хабар берди.
Бу натижа университет фаолиятининг юқори даражада ривожланганлигини ва таълим, фан ва институционал бошқарув соҳаларида жаҳоннинг етакчи стандартларига тўлиқ мос келишини яққол кўрсатади.
QS Stars - бу олий таълим муассасаларини ҳар томонлама баҳолашнинг халқаро миқёсда тан олинган тизими. У таълим сифати, илмий тадқиқотлар, инфратузилма, барқарор ривожланиш, битирувчиларнинг бандлиги ва халқаро интеграция каби асосий кўрсаткичларни ҳар томонлама таҳлил қилади.
Баҳолаш натижасида университет яна бир бор ўзининг рақобатбардошлигини исботлади ва таълим сифати, инфратузилма, битирувчиларнинг бандлиги, халқаро шериклик ва барқарор ривожланиш соҳаларида энг юқори 5 юлдузни олди.
“Давлат университетларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлайди, уларнинг инфратузилмасини янгилаш, фанни ривожлантириш, рақамли технологияларни жорий этиш ва халқаро таълим маконига интеграциялашиш учун барча зарур шароитларни яратади. Бундай стратегик қўллаб-қувватлаш туфайли Қозоғистон олий таълим муассасалари глобал академик муҳитда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда”, - дейилади хабарда.
Шарқий Қозоғистон техника университетининг QS Stars рейтингида энг юқори рейтинги нафақат мамлакат олий таълим тизимининг салоҳиятини намойиш этади, балки Қозоғистоннинг халқаро таълим маркази сифатидаги обрўсини оширишга ҳам катта ҳисса қўшади.