Қозоғистон нишонга отиш бўйича Жаҳон кубогида иштирок этади
ASTANА. Кazinform — Нишонга отиш бўйича Жаҳон кубоги Мисрнинг Қоҳира шаҳрида бўлиб ўтади.
Нуфузли мусобақада 50 мамлакатдан 378 спортчи рўйхатдан ўтди.
Никита Чирюкин, Кирилл Федькин ва Артемий Кабаков Қозоғистон терма жамоасининг дастлабки рўйхатига киритилди. Улар 25 метрга тез ўқ отиш мусобақасида мамлакат шарафини ҳимоя қилади.
Жаҳон кубоги 8-16 октябрь кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон яна бир бор Туркияда ўтказилган камондан отиш бўйича Жаҳон кубогида кучли ўнликка кирди.