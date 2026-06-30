Қозоғистон мутахассислари Ўзбекистонда руда синовларининг замонавий технологияларини ўрганди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон ва Ўзбекистон мутахассислари минерал хомашё тадқиқотлари соҳасида тажриба алмашди, деб хабар берди Kazinform агентлиги ҚР Саноат ва қурилиш вазирлигига таяниб.
Халқаро ҳамкорлик доирасида Қозоғистоннинг Шарқий илмий-тадқиқот тоғ-металлургия институти мутахассислари Ўзбекистон “Ўзбек геология қидирув” АЖ марказий лабораторияси ҳамда Самарқанд шаҳридаги аналитик лаборатория мажмуасининг илмий-техник ёндашувлари билан танишди.
Айниқса, рудалар ва уларни бойитиш маҳсулотларини синовдан ўтказиш, лабораторияларнинг малака текширув дастурларидаги иштироки, замонавий услубий ва техник ечимларни қўллаш каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилди.
Қозоғистонлик мутахассислар ўзбек ҳамкасблари билан минерал хомашёни лаборатория шароитида тадқиқ этиш, синов усулларини ишлаб чиқиш ва қўллаш, стандарт намуналар билан ишлаш ҳамда синов маркази шароитида натижаларнинг ишончлилигини таъминлаш бўйича тажриба билан ўртоқлашди.
Ушбу тажриба алмашинуви лаборатория ишлари сифатини яхшилаш, аналитик назорат аниқлигини ошириш ва саноат соҳаларида тадқиқот самарадорлигини кучайтиришга қаратилган.