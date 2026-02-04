Қозоғистон Мўғулистонга товарларни божхона божисиз импорт қилади
АSTANА. Kazinform — Бугун Мажилиснинг ялпи мажлисида Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо келишуви ратификация қилинди.
— Сизларнинг кўриб чиқишингиз учун "Бир томондан Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва унга аъзо давлатлар ва иккинчи томондан Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо келишувини ратификация қилиш тўғрисида"ги қонун лойиҳаси тақдим этилди. Келишув ЕОИИ давлатлари ва Мўғулистон ўртасида 367 товарга нисбатан импорт божхона божларини бекор қилишни назарда тутади. Келишув 3 йилга тузилади ва яна 3 йилга автоматик равишда узайтирилади, — деди ҚР Савдо ва интеграция вазирининг вазифасини бажарувчи Жанель Кушукова.
Унинг айтишича, ҳужжат техник, шунингдек санитария, фитосанитария чоралари, божхона ҳамкорлиги, ички бозорни ҳимоя қилиш чоралари каби бошқа савдо масалаларини қамраб олади.
— Бу келишув Мўғулистон бозорига товарларни чиқариш учун қулай шароитлар яратади. Келишувни ратификация қилиш салбий ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий оқибатларга олиб келмайди. Шунингдек, республика бюджетига қўшимча молиявий харажатларни талаб этмайди, — деди у.