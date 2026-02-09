OZ
    11:20, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистон Мудофаа вазири Хитой элчиси билан учрашди

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Мудофаа вазирлигида Мудофаа вазири авиация генерал-лейтенанти Даурен Қосановнинг Хитой Халқ Республикасининг Қозоғистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Хань Чуньлинь билан учрашуви бўлиб ўтди.

    учрашув
    Фото: ҚР Мудофаа вазирлиги

    ҚР Мудофаа вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, учрашувда Хитой томонидан ХХР Мудофаа вазирлигининг Қозоғистон Республикасидаги ҳарбий атташе аппарати вакиллари ҳам иштирок этди.

    учрашув
    Фото: ҚР Мудофаа вазирлиги

    Учрашув давомида томонлар икки томонлама ҳамкорликнинг жорий ва истиқболли йўналишлари бўйича фикр алмашди, шунингдек, ҳарбий таълим, ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.

    учрашув
    Фото: ҚР Мудофаа вазирлиги

     

