Қозоғистон мол гўшти экспортини вақтинча чеклайди
ASTANA. Kazinform – ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги “Қозоғистон Республикаси ҳудудидан қорамол (мол гўшти) гўшти экспортининг айрим масалалари тўғрисида”ги буйруқ лойиҳасини ишлаб чиқди.
“Қозоғистон Республикаси ҳудудидан 2025 йил 31 декабргача бўлган қорамол гўшти (мол гўшти) (Евроосиё иқтисодий иттифоқи ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси кодлари: 0201 — мол гўшти, янги ёки совутилган ва 0202 — мол гўшти, музлатилган) Қозоғистон Республикаси ҳудудидан учинчи давлатлар ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларига миқдорий чекловлар (квоталар) жорий этиш назарда тутилган”, — дейилади буйруқ матнида.
Ҳужжат жорий йил 22 октябрга қадар жамоатчилик муҳокамаси учун очиқ.
Ҳужжат 2025 йил 29 августдаги Ташқи савдо сиёсати ва халқаро иқтисодий ташкилотларда иштирок этиш бўйича идоралараро комиссиянинг қарори асосида ишлаб чиқилган.