Қозоғистон мобиль интернет тезлиги бўйича нечанчи ўринда
ASTANA. Kazinform — Speedtest Global Index 2025 йилнинг иккинчи ярмида энг тез интернетга эга мамлакатлар рейтингини эълон қилди. Қозоғистон мобиль интернет тезлиги бўйича 45-ўринни эгаллади.
Бу аввалги рейтингдан 1 поғона юқори. Таққослашда Қозоғистон Канада (46-ўрин), Италия (50), Испания (52), Германия (56), Буюк Британия (57), Япония (64) каби ривожланган давлатларни ортда қолдирди.
Шаҳарлар рўйхатида Астана ва Алмати тенглашган. Мобиль интернет тезлиги бўйича Астана беш поғона пастлаб, 62-ўринга, Алмати эса икки поғона пастлаб, 63-ўринга тушиб кетди. Астанада ўртача юклаб олиш тезлиги секундига 132,13 мегабит, Алматида эса секундига 130,72 мегабит.
Рухсат этилган кенг полосали интернет тезлиги рейтингидаги вазият ёмонлашмоқда. Қозоғистон жаҳон рейтингида 89-ўринда. Бироқ бу аввалги натижадан 1 поғона юқори. Бу ерда йилнинг иккинчи ярмида ўртача тезлик 82,47 мегабит/с ни ташкил этди.
Мобиль интернет тезлиги бўйича энг яхши давлатлар қуйидагилар:
1. Бирлашган Араб Амирликлари — 652,87 Мбит/с;
2. Қатар — 515,23 Мбит/с;
3. Қувайт — 384,40 Мбит/с.
4. Бразилия — 251,55 Мбит/с.
5. Болгария — 237,03 Мбит/с.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг биринчи ярми якунларига кўра Қозоғистон мобиль интернет сифати рейтингида 47-ўринни эгаллади. Бу ўтган йилга нисбатан 10 поғона юқори.