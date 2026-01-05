Қозоғистон мобил фирибгарликка қарши чораларни кучайтирмоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон фуқароларни мобил ва интернет фирибгарлигидан ҳимоя қилишга қаратилган янги механизмларни жорий этмоқда. Кўрилаётган чоралар алоқа соҳасида хавфсизликни оширади ва фирибгарлик фаолиятининг олдини олади. Бу ҳақда Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги маълум қилди.
Асосий янгиликлардан бири — мобил алоқа операторларнинг Миллий банкнинг Фирибгарликка қарши курашиш маркази билан доимий ўзаро алоқаси. Бу фирибгарлик мақсадларида фойдаланилган телефон рақамларини ўз вақтида аниқлаш ва тезкор блокировка қилиш имконини беради. Шубҳали қўнғироқлар ва хабарлар бўлган тақдирда, операторлар абонент ҳақидаги маълумотларни Фирибгарликка қарши курашиш марказига юборадилар, улар тергов ўтказадилар. Агар фирибгарлик белгилари тасдиқланса, рақам дарҳол блокланади ва алоқа хизматлари тўхтатилади.
Бундан ташқари, абонент рақамларини рўйхатдан ўтказиш тартиби аниқлаштирилди. Бир кишига шахсий ва оилавий эҳтиёжлар учун ўнтагача SIМ-картани рўйхатдан ўтказишга рухсат берилади. Қўшимча рақамларни бериш фақат аниқ асослар мавжуд бўлганда ва улар қайси қурилмаларда ишлатилиши керак бўлганда амалга оширилади. Ушбу қарор рақамларни оммавий рўйхатдан ўтказиш орқали фирибгарлик схемаларини чеклашга қаратилган.
Абонентни идентификация қилиш талаблари ҳам кучайтирилади. Энди SIM-карталарни бериш фақат биометрик идентификациядан ўтгандан кейингина мумкин бўлади. Бу талаб тадбиркорлик субъектларига ҳам тегишли: расмий мақсадлар учун SIM-карта берилган барча ходимлар ўз шахсини тасдиқлашлари керак. Ушбу ёндашув телефон рақамларидан яширин фойдаланишнинг олдини олади ва улардан қонуний ва масъулиятли фойдаланишни таъминлайди.
Мажбурий биометрик идентификация SIМ-карталарни воситачилар орқали ноқонуний сотиш муаммосини ҳам ҳал қилади. Рақам қаердан сотиб олинганидан қатъи назар, алоқа хизматлари фақат абонентнинг шахси тасдиқлангандан кейингина фаоллаштирилади.
Умуман олганда, ушбу чоралар телекоммуникация соҳасида очиқ ва хавфсиз муҳит яратишга ва фуқароларни молиявий ва рақамли фирибгарликдан ҳимоя қилишга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, 65 та давлат БМТнинг кибержиноятчиликка қарши конвенциясини имзолади.