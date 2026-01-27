Қозоғистон Минтақавий экологик саммитга мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 22–24 апрель кунлари оралиғида Қозоғистон пойтахтида атроф-муҳит ва сув ресурслари муаммоларини муҳокама қилиш ҳамда долзарб масалалар бўйича келишувларга эришиш мақсадида давлат раҳбарлари, экспертлар ва халқаро ташкилотлар етакчиларини бир майдонга бирлаштирадиган илк Минтақавий экологик саммит бўлиб ўтади. Бу ҳақда ҚР Экология ва табиий ресурслар вазирлиги хабар берди.
Тадбирнинг мақсади экологик муаммоларга қўшма амалий ечимларни ишлаб чиқиш учун очиқ халқаро платформа яратишдир.
Марказий Осиё мамлакатларидан, Европа Иттифоқидан, ШҲТдан ва Яқин Шарқдан тахминан 1500 иштирокчи долзарб масалаларни муҳокама қилиш ва давлатлараро келишувларга эришиш учун саммитда иштирок этиши кутилмоқда.
Саммитда 8 та асосий мавзу бўйича масалалар муҳокама қилинади. Булар:
· Атроф-муҳит ва табиий хавфларга мослашиш ва иқтисодий барқарорлик;
· Озиқ-овқат хавфсизлиги ва минтақавий экотизимлар
· Табиий ресурсларни барқарор бошқариш;
· Ҳавонинг ифлосланишига қарши курашиш ва чиқиндиларни бошқариш;
· Атроф-муҳитга оид амбицияларга эришиш механизмлари;
· Адолатли ва инклюзив ўтиш даври;
· Атроф-муҳит ва рақамли компетенциялар;
· Иқлим ўзгаришини қўллаб-қувватлаш.
Саммит доирасида Марказий Осиё давлат раҳбарларининг қўшма декларациясини қабул қилиш режалаштирилган.
2026 йилда БМТ билан ҳамкорликда Минтақавий экологик саммит (МЭС 2026) ўтказиш таклифи ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан 2023 йилда БМТ Бош Ассамблеясининг 78-сессиясида эълон қилинган эди.