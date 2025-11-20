Қозоғистон Миллий банки келгуси йили базавий ставкани пасайтириши мумкин
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Миллий банки раиси Тимур Сулейменов Сенат ялпи мажлисида базавий ставка 2026 йилда босқичма-босқич пасайтирилиши мумкинлигини айтди.
Сенатор Сергей Карплюк мамлакатда инфляция жуда тез ўсиб бораётганини айтди ва Миллий банк ва Ҳукумат томонидан кўрилаётган чоралар қачон самара беришини сўради.
— Менинг фикримча, базавий ставкани ошириш чораси бу сафар ўз ролини жуда яхши ўйнаган кўринади. Агар базавий ставка пастроқ ва пул-кредит сиёсати юмшоқроқ бўлганида, инфляция даражаси ҳозиргидан анча юқори бўлар эди. Биз ўртача қаттиқ пул-кредит сиёсатини сақлаймиз. Бу истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатларини чеклайди ва тежаш одатини рағбатлантиради. Биз бу ёндашув барча кўрсаткичлар бўйича ишлаётганини кўрмоқдамиз. Жамғариш одати — бу сизнинг пулингизни ҳозир яратиш ўрнига узоқ муддатда самара берадиган нарсага, масалан, омонатга инвестиция қилишдир, — деди у.
Тимур Сулейменовнинг айтишича, келаси йили инфляция қандай ривожланиши ҳам янги ҚҚС ставкасига боғлиқ бўлади.
— Келгуси йили барча нархлар осмонга кўтарилади деб тахмин қилиш шарт эмасдир. Лекин маълум бир таъсир бўлади. Шундан сўнг тарифларни бир даражада музлатиш масаласига оқилона ёндашиш кераклиги аниқ. 1 апрелгача мораторий мавжуд. Кейин биз мораторийни бекор қилишни бошлаймиз. Бу вақтда Ҳукумат қандай бўлишини, тарифлар қанча кўтарилишини белгилайди. Бу ҳам инфляцияга маълум даражада таъсир қилади. Шунинг учун, инфляция прогнозлари пасайиши билан биз базавий ставкани, иқтисодиётдаги пул қийматини босқичма-босқич пасайтиришга тайёр бўламиз, — деди Миллий банк раҳбари.