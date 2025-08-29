Қозоғистон Миллий банки базавий ставкани ошириши мумкин
ASTANA. Kazinform – ҚР Миллий банк яқин вақт ичида базавий ставкани ошириши мумкин. Бу ҳақда Миллий банк раиси Тимур Сулейменов маълум қилди.
«Пул-кредит сиёсати бўйича кейинги қарор аниқ инфляциянинг прогноз траекторияга мослиги ва хатарлар балансидаги ўзгаришларга боғлиқ ҳолда қабул қилинади. Кейинги ойларда инфляция суръати сезиларли даражада пасаймаса, қўмита инфляцияни 5 фоизлик мақсад сари йўналтириш учун шаклланган пул-кредит шартларини қатъийлаштиришни режалаштирмоқда. Шу боис яқин йиғилишларда базавий ставкани ошириш имконияти истисно этилмайди», – деди у.
Унинг таъкидлашича, Миллий банк асосий сиёсатдан ташқари, бир қатор қўшимча чораларни ҳам фаол амалга оширишда давом этмоқда. Пул-кредит сиёсатининг самарадорлигини ошириш доирасида яқинда банклар учун энг кам захира талабларини қатъийлаштириш ташаббуси якунланди. Тегишли қарорни бошқарма қабул қилди. Ҳужжат жорий йил 2 сентябрдан кучга киради.
«Бу бизга ортиқча ликвидликни самаралироқ чеклашга, пул массасининг ўсишини секинлаштиришга ва қўшимча дезинфляцион таъсир кўрсатишга имкон беради. Яқин келажакда пул бозоридаги операцияларга оид қўшимча амалий чоралар қабул қилинади. Улар пул-кредит сиёсати сигналларини бериш механизмларини яхшилашга қаратилган бўлади. Сиёсатни белгилаш билан бирга, уни амалга ошириш воситалари ҳам максимал даражада самарали бўлиши керак. Шу боис тез орада бир қатор техник ҳамда амалий қадамлар қўямиз», – деди Тимур Сулейменов.