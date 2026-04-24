Қозоғистон Миллий банки базавий ставкани 18% даражасида сақлаб қолди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Миллий банкининг Пул-кредит сиёсати қўмитаси базавий ставкани йиллик 18,0% даражасида +/- 1 фп даҳлизида сақлаб қолишга қарор қилди.
Миллий банк маълумотларига кўра, йиллик инфляция 2026 йил март ойида 11% гача пасайган (февраль ойида – 11,7%). Шундан, озиқ-овқат инфляцияси – 11,7% (12,7%), ноозиқ-овқат инфляцияси – 11,3% (11,6%), хизмат кўрсатиш инфляцияси – 10,0% (10,8%).
– Инфляциянинг пасайишига ўртача қаттиқ пул-кредит шароитлари, қулай валюта курси динамикаси, истеъмол талабининг барқарорлашиши ва Ҳукуматнинг инфляцияга қарши чоралари таъсир кўрсатди. Март ойида ойлик инфляция 0,6% гача пасайди. Бироқ, унинг даражаси 5% мақсадли кўрсаткичдан юқори бўлиб қолмоқда, бу эса инфляция босими сақланиб қолишини кўрсатади, — дейилади ҳисоботда.
Шу билан бирга, аҳолининг инфляцияга бўлган кутганлари юқорилигича қолмоқда: келгуси йил учун прогноз 14,6% (13,7%) ни ташкил этди. Бозор иштирокчиларининг 2026 йилга бўлган кутганлари 10% даражасида.
Ташқи омилларга келсак, Яқин Шарқдаги геосиёсий вазиятнинг кескинлашиши энергия ресурслари, озиқ-овқат ва ўғитлар нархларининг ошишига олиб келди, бу эса глобал инфляция босимини оширди.
Россияда инфляция юқори даражада қолмоқда.
Шу билан бирга, Евроҳудуд ва АҚШда инфляциянинг тезлашиши ноаниқликни оширди ва марказий банкларнинг фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдиришига сабаб бўлди.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2026 йил январь-март ойларида Қозоғистон иқтисодиёти 3,0% га ўсди. Нефть секторидаги пасайишга қарамай, қурилиш, транспорт, ишлаб чиқариш ва савдо соҳаларидаги юқори фаоллик умумий ўсишни таъминлади.
– Инфляцияга мойил хатарлар асосан ташқи босимнинг кучайиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, тарифларнинг ошиши, тартибга солинадиган нархларнинг ошиши ва фискал сиёсатдаги ўзгаришлар инфляцияга қўшимча таъсир кўрсатиши мумкин. Шу муносабат билан, пул-кредит шартларини юмшатиш масаласи фақат дезинфляция жараёнларининг барқарорлиги тасдиқлангандан кейингина кўриб чиқилади, – дея маълум қилди Миллий банк.
Регулятор инфляция динамикаси, ички талаб, бюджет харажатлари ва ташқи омилларни кузатишда давом этишини таъкидлади. Агар ҳозирги тенденциялар давом этса, келгуси даврда базавий ставкани пасайтириш имконияти кўриб чиқилиши мумкин.
Қозоғистон Республикаси Миллий банкининг базавий ставка бўйича кейинги қарори 2026 йил 5 июнь куни Астана вақти билан соат 12:00 да эълон қилинади.