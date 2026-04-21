Қозоғистон металл нархларининг кўтарилиши туфайли товар бозорларидаги мавқеини мустаҳкамламоқда
ASTANA. Kazinform — 2026 йил февраль ойида Қозоғистонда ташқи савдо нархлари динамикаси аралаш ҳолда кузатилди. Экспорт нархлари йилдан-йилга пасайиб бормоқда, импорт эса ўсишда давом этмоқда, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қозоғистон Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, февраль ойида экспорт нархлари индекси 2026 йил январига нисбатан 100,6% ни ташкил этган, аммо 2025 йил февралига нисбатан 98,1% гача пасайган. Умуман олганда, 2026 йил январь-февраль ойлари учун экспорт нархлари ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,6% га пастроқ бўлган.
Бироқ, импорт динамикаси бунинг акси бўлиб қолмоқда. Февраль ойида импорт нархлари индекси январга нисбатан 99,5% ни ташкил этган, аммо ўтган 2025 йил февралига нисбатан 106,8% гача ошган.
Экспорт: металлар нархи ўсиши, қишлоқ хўжалиги ва ёқилғи нархлари пасайиши
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, февраль ойида экспорт таркибида аралаш ўзгаришлар кузатилди. Озиқ-овқат нархлари пасайди: буғдой 97,7% га, арпа 99,7% га ва ун 94,6% га пасайди.
Шу билан бирга, минерал маҳсулотлар 100,7% га ошди, темир рудалари ва концентратлари 98,3% га ва марганец 98,9% га камайди. Рух рудалари 103,0% га ошди, рудалар ва кулнинг умумий ўсиши эса 109,6% ни ташкил этди.
Энг сезиларли ўзгаришлар металлургия соҳасида қайд этилди. Асосий металл нархлари 3,4% гача кўтарилди, мис 108,2% гача, рух 101,3% гача ва ферроқотишмалар 101,8% гача ошди.
Импорт: ойлик динамиканинг пасайиши билан йиллик ўсиш
Февраль ойида импорт нархлари январь ойига нисбатан пасайди, аммо йиллик кесимда ўсишда давом этди. Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, энергия нархларининг пасайиши айниқса сезиларли бўлди: нефть ва нефть маҳсулотлари 97,1% га, кўмир 96,8% га ва табиий газ 97,2% га пасайди.
Озиқ-овқат нархлари ҳам пасайди: сабзавотлар 96,9%, сут маҳсулотлари 96,8%, балиқ 99,8% ва гўшт 99,0% га.
Шу билан бирга, айрим тоифалар, жумладан, ўғитлар (105,7%) ва асосий металлар (102,6%) ўсишни кўрсатди.
ЕОИИ билан савдо: экспорт динамикаси бироз манфий ва импорт барқарор
ЕОИИ мамлакатлари билан ўзаро савдода Қозоғистон экспорти февраль ойида январь ойи даражасининг 99,0% гача камайди. Асосий пасайишлар минерал маҳсулотлар (97,0%) ва асосий металлар (98,7%) бўйича қайд этилди.
Бироқ, ЕОИИ мамлакатларидан импорт январь ойи даражасининг 99,9% да деярли барқарор бўлиб қолди. Асосий металлар (104,2%) ва шакар (100,3%) бўйича ўсиш кузатилди, машина ва ускуналар (99,6%) ва тўқимачилик (99,4%) бўйича эса пасайиш кузатилди.
Умуман олганда, статистика Қозоғистон ташқи савдосида аралаш динамикани кўрсатади: экспорт нархлари йилдан-йилга пасайиб бормоқда, импорт эса ўсишда давом этмоқда.
Ушбу тузилма айниқса товар бозорларининг ўзгарувчанлиги ва металл ва энергия нархларининг ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда савдо балансига босимни ошириши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, йил бошидан бери ташқи савдо айланмаси 20 миллиард доллардан ошди.