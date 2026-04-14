Йил бошидан бери ташқи савдо айланмаси 20 миллиард доллардан ошди — Ҳукумат
ASTANА. Кazinform – Жорий йилнинг дастлабки уч ойида товарлар экспорти 12 миллиард долларни ташкил этди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Миллий иқтисодиёт вазирлигининг биринчи ўринбосарии Азамат Амрин Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Жорий йилнинг январь-февраль ойларида ташқи савдо айланмаси 21,7 миллиард долларни ташкил этди. Товарлар экспорти 12 миллиард долларни, жумладан, қайта ишланган маҳсулотлар 4,5 миллиард долларни ташкил этди. Товарлар импорти 9,6 миллиард долларни ташкил этди. 2,4 миллиард доллардан ортиқ ижобий савдо баланси сақланиб қолмоқда, — деди А. Амрин.
Унинг сўзларига кўра, жорий йилнинг январь-март ойларида қайта ишлаш саноатида ўсиш 8,5 фоизгача тезлашди. Ўсиш 18 та ҳудудда қайд этилди. Энг юқори ўсиш Шимолий Қозоғистон, Туркистон, Жетису, Жамбил вилоятларида, шунингдек, Алматида кузатилди. Ишлаб чиқаришнинг пасайиши Ақмола ва Шарқий Қозоғистон вилоятларида қайд этилди.
— Ўтган йили иқтисодиётда ишлаб чиқариш саноатининг улуши 12,7% гача ошди ва кетма-кет иккинчи йил давомида тоғ-кон саноатининг улушидан юқори бўлди. Ялпи ички маҳсулотдаги нефть секторининг улуши икки бараварга камайди. 2010 йилдаги 16,5% дан 2024 йилда 8,1% гача, — деди вазир ўринбосари.
Эслатиб ўтамиз, мураккаб ташқи иқтисодий вазиятга қарамай, нохомашё сектор рақобатбардошликни намойиш этди.