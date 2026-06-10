Қозоғистон МДҲ мамлакатлари орасида кўчиб ўтиш учун энг қулай давлат деб топилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон 2026 йилги Immigration Index халқаро рейтингида МДҲ мамлакатлари орасида биринчи ўринни эгаллади. Рейтинг америкалик Remitly компанияси томонидан тайёрланган.
Тадқиқот дунёнинг 82 мамлакатини қамраб олди. Умумий рейтингда Қозоғистон 53-ўринни эгаллади, бу рўйхатга киритилган барча постсовет мамлакатларидан энг юқори кўрсаткичдир.
Рейтингдаги бошқа МДҲ мамлакатларининг кўрсаткичлари қуйидагича:
- Молдова – 56-ўрин;
- Озарбайжон – 66-ўрин;
- Арманистон – 74-ўрин;
- Ўзбекистон – 75-ўрин.
Россия, Беларусь, Қирғизистон, Тожикистон ва Украина тадқиқотга киритилмаган.
Мутахассислар мамлакатларни 34 та кўрсаткич бўйича баҳоладилар. Улар 16 та асосий тоифага гуруҳланган. Баҳолашда хавфсизлик даражаси, соғлиқни сақлаш ва таълим сифати, экологик вазият, бандлик имкониятлари, яшаш нархи, уй-жойнинг арзонлиги, жамоат транспорти тизимининг ривожланиши, оилаларни қўллаб-қувватлаш ва мигрант жамоаларининг мавжудлиги ҳисобга олинди.
Швейцария жаҳон рейтингда биринчи ўринни эгаллади.
Remitly компаниясининг маълумотларига кўра, индекс фақат иқтисодий кўрсаткичларга асосланмаган. Бундан ташқари, ҳаёт сифати, хавфсизлик, оилаларга дўстона муносабат ва мигрантларнинг янги муҳитга мослашиш имкониятлари ҳисобга олинган.
Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ҳаёт сифати, хавфсизлик, тиббий хизматлардан фойдаланиш имконияти ва узоқ муддатли келажакни қуриш қобилияти бугунги мигрантлар учун асосий мезон бўлиб қолмоқда.
Ушбу кўрсаткичларга асосланиб, Қозоғистон 2026 йилда МДҲда миграция учун энг мос мамлакат деб тан олинди.