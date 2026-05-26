Қозоғистон Марказий Осиёда сувдан фойдаланиш бўйича Доиравий конвенцияни ишлаб чиқишни таклиф қилмоқда
ASTANA. Kazinform – Душанбе шаҳрида "Сув барқарор ривожланиш учун" халқаро ҳаракатининг ўн йиллигига бағишланган тўртинчи юқори даражадаги халқаро конференциянинг ялпи мажлиси бўлиб ўтди, деб хабар беради ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги матбуот хизмати.
Тадбирда Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон, шунингдек, Марказий Осиё мамлакатлари сув ресурслари вазирлари бошчилигидаги делегациялар иштирок этди.
Қозоғистон делегациясига Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов бошчилик қилди.
Вазир ўз нутқида сувга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш маданиятини ривожлантириш, сув қонунчилигини замонавий экологик муаммоларга мувофиқ янгилаш, сув ресурсларини бошқаришнинг илғор технологияларини жорий этиш ва саноатда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича давлат томонидан кўрилаётган чоралар ҳақида сўзлаб берди.
Вазир шунингдек, Қозоғистоннинг сув соҳасида минтақавий ва халқаро ҳамкорликни яхшилашга қаратилган ташаббусларини таъкидлади. Улар орасида халқаро сув ҳуқуқи тамойиллари ва нормаларига асосланган ва минтақа давлатлари ўртасида амалий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган Марказий Осиёда сувдан фойдаланиш бўйича Доиравий конвенцияни ишлаб чиқиш ташаббуси ҳам бор.
Шунингдек, Нуржан Нуржигитов Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг БМТ тизимида Халқаро сув ташкилотини тузиш ташаббусининг муҳимлигини таъкидлади.
Шу йилнинг апрель ойида Астанада бўлиб ўтган Минтақавий экологик саммитда Қозоғистон ушбу масала бўйича халқаро маслаҳатлашувларнинг биринчи босқичини ўтказишни таклиф қилган эди. Маслаҳатлашувларда 30 дан ортиқ мамлакат ва 20 та халқаро ташкилотдан 140 га яқин вакил иштирок этди ва ташаббус халқаро ҳамжамият томонидан кенг қўллаб-қувватланди.
"Душанбе сув жараёни давлатлар, халқаро ташкилотлар, экспертлар ва ривожланиш бўйича ҳамкорларни сув хавфсизлиги билан боғлиқ долзарб масалаларни муҳокама қилиш ва аниқ ечимларни ишлаб чиқиш учун бирлаштирган муҳим платформадир. Қозоғистон сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва музликларни сақлашни рағбатлантириш бўйича амалга оширилаётган ишларни юқори баҳолайди. Марказий Осиё трансчегаравий ҳамкорликнинг ноёб тажрибасига эга. Минтақа мамлакатлари кўп йиллар давомида мунтазам мулоқот ва қўшма қарорлар қабул қилиш механизмларини сақлаб келмоқда. Бу тажриба жуда қимматли ва дунёдаги бошқа трансчегаравий ҳавзалар учун намуна бўлиб хизмат қилиши мумкин. Минтақадаги мавжуд ҳамкорлик механизмлари ўзаро таъсир учун мустаҳкам пойдевор яратди ва сувдан барқарор фойдаланишни таъминлашга катта ҳисса қўшди. Шу билан бирга, мавжуд муаммолар мавжуд ёндашувларни янада такомиллаштириш ва мослаштиришни талаб қилади",- деди Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Аввалроқ Қозоғистон Республикаси сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов, Тожикистон Республикаси энергетика ва сув ресурслари вазири Жума Далер ва Ўзбекистон Республикаси сув ресурслари вазири Шавкат Ҳамраев “Баҳри-Точик” сув омборининг 2026 йил июнь-август ойлари учун иш режими бўйича келишиб олганликлари ҳақида хабар берган эдик.