Қозоғистон Марказий Осиёда энг тежамкор сув истеъмолчисига айланди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Марказий Осиё мамлакатлари орасида аҳоли жон бошига энг тежамкор сув истеъмолчисига айланди. Бу ҳақда Worldometer интернет хизмати маълумотлари гувоҳлик беради.
Қозоғистонда бир киши суткасига тахминан 3397 литр сув сарфлайди, бу - минтақадаги энг паст кўрсаткич.
Таққослаш учун, Қирғизистон тахминан 4 153 литр, Тожикистон 4 460 литр, Ўзбекистон 4 778 литр, Туркманистон эса суткасига бир кишига 15 445 литргача сув сарфлаш билан рўйхатда биринчи ўринда туради.
Worldometer маълумотларига кўра, Туркманистон аҳолиси кунлик сув истеъмоли бўйича нафақат Марказий Осиёда, балки дунёда ҳам етакчилик қилади.
Аҳоли жон бошига сув истеъмоли энг юқори бўлган ўнта мамлакат:
Чили (суткасига 5 880 литр);
Гайна (суткасига 5 284 литр);
Ўзбекистон (суткасига 4 778 литр);
Тожикистон (суткасига 4 460 литр);
Қирғизистон (суткасига 4 153 литр);
АҚШ (суткасига 3 732 литр);
Эрон (суткасига 3 638 литр);
Эстония (суткасига 3 585 литр);
Озарбайжон (суткасига 3512 литр).
Сув истеъмолининг энг паст даражаси Африка мамлакатларида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич Конго Демократик Республикасида бўлиб, у ерда ҳар бир кишига суткасига атиги 32 литр сув сарфланади.
Аввалроқ Сув ресурслари вазирлиги кундалик ҳаётда сувни тежаш бўйича таклиф ишлаб чиққан эди. Унга кўра, йилига 35 минг литргача сувни тежаш мумкин.