Қозоғистон Кўчманчилар ўйинларида тўртта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон терма жамоаси самбо ва «ителгі салу» бўйича мусобақаларда битта кумуш ва учта бронза медални қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Мусобақаларнинг учинчи куни қозоғистонлик спортчиларни икки мутлақо турлича майдонга бошлади. Биринчи майдонда натижани усуллар ва секундлар белгилаган бўлса, иккинчи майдонда инсон ва овчи қушнинг уйғун ҳамкорлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
Самбо мусобақасида Еркебулан Ниғметов 79 килограммгача бўлган вазн тоифасида бронза медали соҳиби бўлди. 64 килограммгача бўлган вазн тоифасида иштирок этган Жандос Бейсенбаев ҳам бронза медалга эга чиқди.
“Ителгі салу” — лочин ёрдамида ов қилиш билан боғлиқ қушбегилик мусобақаларидан бири. Миллий овчилик усталари баҳсида Бағдаулет Бабажан иккинчи ўринни эгаллади. Ушбу йўналишда Ерлан Кенжетаев бронза медалини қўлга киритди.
Шундай қилиб, ушбу икки спорт турида қозоғистонликлар ҳисобида бирта кумуш ва учта бронза медаль жамланди.
Эслатиб ўтамиз, 3 сентябрда Қирчин этношаҳарчасида овчи қушлар билан боғлиқ бошқа мусобақалар — бургут билан ов қилиш, далба ва куш салуу ҳам ўтказилади. Шу боис қозоғистонлик совриндорлар рўйхати кун охирига қадар яна тўлдирилиши мумкин.