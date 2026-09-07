Қозоғистон космосдаги сунъий йўлдошлар сонини 14 тага етказади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг халқаро сунъий йўлдошлар гуруҳига яна бир нечта давлатлар қўшилиши мумкин. Бу ҳақда ҚР Бош вазири ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев маълум қилди.
Ҳозирда Қозоғистон Ерни масофадан зондлаш лойиҳасида уч мамлакатнинг иштироки бўйича келишувга эришди.
— 2030 йилга бориб биз Ерни кузатиш учун тўққизта сунъий йўлдошдан иборат халқаро гуруҳ тузишни режалаштирмоқдамиз. Унга Қозоғистоннинг олтита сунъий йўлдоши, шунингдек, Мўғулистон, Конго Республикаси ва Нигерия сунъий йўлдошлари киради. Биз янги ҳамкорлар билан ҳамкорлик қилишга очиқмиз ва сунъий йўлдошлар гуруҳини 14 та қурилмага кенгайтириш имкониятини кўриб турибмиз, — деди Жаслан Мадиев Space Days Kazakhstan халқаро форумида.
Бундан ташқари, Қозоғистон KazSat-3 сунъий йўлдошини янги KazSat-3R қурилмаси билан алмаштириш устида иш олиб бормоқда. Вазирнинг сўзларига кўра, бу миллий сунъий йўлдош алоқа тизимининг барқарор ишлашини таъминлаш ва унинг замонавий технологик талабларга мувофиқлигини сақлаб қолиш учун зарур.
Вазир шунингдек, космик муҳандисликни ривожлантириш ҳақида гапирди. Астанада космик кемаларни йиғиш ва синовдан ўтказиш комплекси фаолият юритмоқда.
— Ушбу комплекс космик кемаларни йиғиш, асосий синовларни ўтказиш, миллий муҳандислик базасини ривожлантириш ва халқаро ишлаб чиқариш лойиҳаларида иштирок этиш имконини беради, — деб таъкидлади вазир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон сув ресурсларини космосдан кузатиш тизимини жорий этишни муҳокама қилмоқда.