Қозоғистон корхоналарида қанча енгил автомобиль ишлаб чиқарилган
ASTANА. Кazinform — Йил бошидан буён мамлакат корхоналарида нечта енгил автомобиль ишлаб чиқарилди? Бу саволга Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазирлиги жавоб берди.
— Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлигининг Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 7 ойида 75 406 та енгил автомобиль ишлаб чиқарилган. 2024 йилнинг январь-июль ойларига нисбатан ўсиш қарийб 19 фоизни ташкил этади, — дейилади вазирликнинг Кazinform агентлигига берган жавобида.
Қозоғистон автомобиль иттифоқи маълумотларига кўра, йилнинг 7 ойи давомида корхоналарда 1,16 триллион тенгелик 83 259 та автомобиль йиғилган. 2024 йилнинг январь-июль ойларида ишлаб чиқариш ҳажми 16,7 фоизга ошиб, машинасозлик тармоғидаги улуши 40,7 фоизга етди.
Шу нуқтаи назардан, мамлакатдаги заводлар томонидан энг кўп ишлаб чиқариладиган транспорт тури енгил автомобиллардир (75 406; +19%). Шунингдек, 4091 та (-10,5%) юк автомобили ва 1361 та автобус (+5,5%), 1948 та тиркама ва ярим тиркама ҳамда 453 та бошқа турдаги техникалар ишлаб чиқарилди.
2025 йилнинг январь-июль ойларида ишлаб чиқарилган автомобиллар орасида (экспортни ҳисобга олган ҳолда) 5 та энг машҳур бренд: Hyundai (30 850 та автомобиль), Chevrolet (16 598), Kia (14 856), Jetour (7 116) және Jac (5 641). Модельдер қатарында Chevrolet Cobalt (13 628), Hyundai Tucson (11 849), Kia Sportage (6 999), Hyundai Elantra (4 905) ва Hyundai Mufasa (4 636) етакчилик қилмоқда.
Бундан ташқари, Саноат ва қурилиш вазирлиги маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида автомототранспорт воситалари, трейлерлар ва тиркамалар ишлаб чиқаришга йўналтирилган инвестициялар 86,3 млрд тенгени ташкил этди. Бу 2024 йилнинг шу даврига (46,6 млрд тенге) нисбатан 85 фоизга кўпдир.
