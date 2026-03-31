Қозоғистон қон донорлигини ривожлантириш режасини ишлаб чиқмоқда – Олжас Бектенов
Унинг сўзларига кўра, режада гематопоетик илдиз ҳужайраларини трансплантация қилишни ўз ичига олган тиббий хизматлар рўйхатини кенгайтириш ва давлат сиёсатини такомиллаштириш кўзда тутилган.
“Қон компонентларидан юқори сифатли ва хавфсиз фойдаланишни таъминлаш учун донор қонини икки босқичли скрининг қилиш жорий этилди. Бундан ташқари, унинг компонентларини қайта ишлашнинг замонавий усуллари қўлланилади, юқумли ва иммунологик хавфсизлик устидан назорат кучайтирилди”, – дейилади ҳужжатда.
Бундан ташқари, Ҳукумат раҳбари бугунги кунда мамлакатимизда хавфсизлик ва сифатнинг замонавий талабларига жавоб берадиган марказлаштирилган ва стандартлаштирилган қон хизмати модели шаклланганини таъкидлади.
“Ҳозирда республикада 19 та қон хизмати ташкилоти фаолият юритмоқда. Улар орасида 2 та республика, 15 та вилоят ва 2 та шаҳар ташкилоти мавжуд”, – дея қўшимча қилди Олжас Бектенов.