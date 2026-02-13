Қозоғистон коллежи халқаро стандартларга мувофиқлигини тасдиқлади
ASTANA. Kazinform — Йўл ва транспорт коллежи Жанубий Корея Республикасининг ABEEK аккредитация тизими доирасида «Global Sapa» халқаро академияси билан ҳамкорликда халқаро аккредитациядан муваффақиятли ўтди, деб хабар беради ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати.
Аккредитация жараёни тасдиқланган иш дастури ва жадвалига мувофиқ халқаро экспертлар иштирокида бир неча босқичда амалга оширилди.
Баҳолаш жараёнида коллежнинг таълим тизимининг тузилиши, бошқарув механизмлари, инсон ресурслари, моддий-техник базаси ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари ҳар томонлама ўрганиб чиқилди.
Бундан ташқари, таълим дастурлари ва ўқув дастурларининг халқаро талабларга мувофиқлигига алоҳида эътибор қаратилди.
“Хорижий мутахассислар коллежнинг ўқув ва ишлаб чиқариш ўқув жараёни билан танишдилар ва замонавий жиҳозланган устахоналар ва лабораторияларда амалий машғулотларнинг ташкил этилган даражасини юқори баҳоладилар”, — дейилади вазирлик баёнотида.