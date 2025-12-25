Қозоғистон кейинги уч йил ичида рақамли мамлакатга айланиши керак - Қасим-Жомарт Тоқаев
TARAZ. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Жамбил вилояти аҳолиси билан учрашувда сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиёт - ривожланган мамлакатларга хос бўлган асосий тенденциялар эканлигини таъкидлади.
“Мен уч йил ичида Қозоғистон рақамли мамлакатга айланиши керак деган мақсадни қўйдим. Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиёт - ривожланган мамлакатларга хос бўлган асосий тенденциялардир. АҚШ ва Хитой - бу соҳада энг илғор мамлакатлардир. Қозоғистон цивилизация йўлида ортда қолмаслиги керак. Агар шундай ҳолат юз берса, келажак авлод бизларни кечирмайди. Бундай хатога йўл қўймаймиз. Мурожаатномамда мен ушбу мавзуга катта эътибор қаратдим. Ҳозирги кунда Ҳукумат фаол ишга киришди, бир қатор лойиҳалар амалга оширилди, бироқ олдимизда кенг кўламли ишлар турибди”, - деди Давлат раҳбари.
Шунингдек, у келгуси йил чиндан ҳам катта ўзгаришлар йили бўлишини таъкидлади.
“Тубдан ўзгаришларнинг янги босқичи бошланади. Бу ҳақда кейинроқ эълон қиламан. Барчамизнинг мақсад-манфаатларимиз - умумий. Бу - Адолатли, Хавфсиз, Кучли ва Тоза Қозоғистонни барпо этиш”, - деди Президент.
Шу билан бирга, у энг муҳими, мамлакатимизнинг бирлиги мустаҳкам бўлиши кераклигини таъкидлади.
“Давлат ва жамият биргаликда, яқин ҳамкорликда ишлаши керак. Бир мамлакат, бир халқ сифатида бирлаша олсак, албатта мақсадимизга эришамиз”, - деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Жамбил вилоятида амалий ташриф билан бўлди. Президент у ердаги бир қатор саноат ва ижтимоий объектларга ташриф буюрди.