Қозоғистон IT-бозори энг тез ривожланаётган 10 та экотизим қаторига кирди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон расман “Rising Stars” тоифасидаги энг яхши 10 та мамлакат қаторига кирди. Бу натижа Қозоғистоннинг ўсиб бораётган инвестиция жозибадорлигини ва минтақадаги технология маркази сифатидаги мавқеини намойиш этади. Энг яхши ўнликка кириш IT-тадбиркорлигини ривожлантириш бўйича тизимли ишлар туфайли мумкин бўлди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Бугунги кунда мамлакатда технология компанияларини ўсишнинг барча босқичларида қўллаб-қувватлаш учун экотизим яратилди, бунда сунъий интеллект ва истиқболли ишланмаларга эътибор қаратилди. Ушбу ишнинг амалий самарадорлиги аниқ рақамларда акс эттирилган: сўнгги беш йил ичида Astana Hub резидентларининг умумий даромади 4,9 миллиард долларни ташкил этди ва жалб қилинган инвестициялар ҳажми 910 миллион доллардан ошди. Акселерация ва инкубация дастурлари қозоғистонлик стартапларга ўз кўламини кенгайтириш, ҳамкорлар топиш ва хорижий бозорларга чиқиш имконини беради.
“Маҳаллий экотизимнинг бундай юқори даражада тан олиниши Қозоғистон технология сектори глобал майдонда тўлақонли ўйинчига айланиб бораётганидан далолат беради. Мамлакатимиз нафақат миқдорий ўсишни кўрсатмоқда, балки технологик лойиҳаларни кенгайтириш учун сифатли шароитлар яратмоқда, бу эса бозоримизни йирик халқаро инвесторлар учун тушунарли ва жозибадор қилади”, — деди Бош вазир ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев.
Бундай кўрсаткичларга эришиш ва халқаро миқёсда тан олиниши Қозоғистон IT-бозори глобал инвесторлар ҳамжамиятига интеграциялашишга тайёр эканлигидан далолат беради. Эслатиб ўтамиз, ушбу баҳолаш Dealroom.co аналитик платформасининг The Global Tech Ecosystem Index 2026 рейтингида тақдим этилган. Профессионал муҳитда унинг маълумотлари Crunchbase ва PitchBook каби ресурслар билан бир қаторда саноат стандарти ҳисобланади.
Шуни таъкидлаш керакки, Dealroom индекси 77 мамлакатдаги 325 та шаҳарни қамраб олади ва субектив баҳолашларни ҳисобга олмаганда, аниқ математик кўрсаткичларга (венчур капитал ҳажми, компания қиймати, патентлар) асосланган. Шу билан бирга, "Rising Stars" категориясида платформа инновация ўсишини маҳаллий аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ ва яшаш нархига мослаштирадиган ва ривожланаётган бозорлар динамикасини объектив баҳолайдиган махсус методологиядан фойдаланади. Бугунги кунда 100 дан ортиқ мамлакатларнинг рақамлаштириш вазирликлари ва давлат ташкилотлари, шунингдек, йирик венчур фондлари ва технология корпорациялари Dealroom API ва аналитик бошқарув панелларига ишонадилар.