Қозоғистон инвестиция бозори барқарорлиги бўйича Марказий Осиёда етакчиликни сақлаб қолмоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Марказий Осиёдаги энг барқарор инвестиция бозори сифатидаги мавқеини доимий равишда мустаҳкамлаб бормоқда.
2026 йил май ойидаги Safest Countries for Investors 2026 рейтингига кўра, республика 70-ўринни эгаллаган 2025 йил октябрь ойига нисбатан ўз мавқеини сезиларли даражада яхшилади, у 150 мамлакат орасида 53-ўринни эгаллади. Бу натижа мамлакатнинг иқтисодий барқарорлигига ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, институтларни ривожлантириш ва қулай инвестиция муҳитини яратиш сиёсатининг самарадорлигига халқаро ишончнинг ортиб бораётганини акс эттиради. Шу билан бирга, Қозоғистон минтақадаги етакчиликни сақлаб қолди ва барча Марказий Осиё мамлакатларидан, шунингдек, йирик иқтисодиётга эга бир қатор мамлакатлардан ўзиб кетди.
Ушбу рейтингнинг ўзига хослиги шундаки, у инвестиция хавфсизлиги даражасини жалб қилинган инвестициялар ҳажми эмас, балки иқтисодиёт ва давлат институтларининг узоқ муддатли барқарорлиги нуқтаи назаридан баҳолайди. Методология бир қатор омилларни, жумладан, макроиқтисодий барқарорликни, давлат бошқаруви сифатини, сиёсий ва валюта хавфларини, тартибга солиш муҳитининг самарадорлигини ва иқтисодиётнинг ташқи инқирозларга бардош бериш қобилиятини ҳисобга олади. Қозоғистоннинг юқори суръати халқаро инвесторлар орасида мамлакатимизнинг глобал иқтисодий ноаниқлик шароитида ҳам барқарорликни сақлаб қолишга қодир бўлган олдиндан айтиб бўладиган ва нисбатан барқарор юрисдикция сифатида қабул қилинишини акс эттиради.
Қозоғистоннинг инвестиция жозибадорлигини янада мустаҳкамлаш давлат институтлари сифатининг изчил яхшиланиши, инвесторларни ҳимоя қилиш механизмларини такомиллаштириш ва бизнес юритиш учун аниқ шароитларни таъминлаш билан боғлиқ. Ижобий суръатни сақлаб қолиш нафақат мамлакатнинг халқаро рейтинглардаги мавқеини яхшилайди, балки хорижий капитал ўртасида ишонч даражасини оширади, бу эса барқарор иқтисодий ўсишнинг қўшимча омилига айланади ва Қозоғистоннинг глобал инвестиция бозорида рақобатбардошлигини мустаҳкамлайди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Ижтимоий тараққиёт индексида 61-ўринни эгаллади.