Қозоғистон илк бор йилига 100 миллион тонна нефть қазиб олишни режалаштирмоқда
ASTANА. Кazinform — Энергетика вазирлиги нефть ва газ мажмуаси ходимлари куни арафасида соҳани ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилаб берди. Энергетиканинг барқарор ривожланишини таъминловчи инвестиция лойиҳалари, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш ҳажмини ошириш, инфратузилмани модернизация қилиш масалалари қайд этилди.
Нефть қазиб олиш: инфратузилма ютуқлари
2024 йил якунларига кўра, нефть қазиб олиш ҳажми 87 миллион тоннани ташкил этди. 2025 йилда Тенгиз конини кенгайтириш ҳамда Қарашиғанақ ва Қашаған лойиҳаларини ўзлаштириш ҳисобига нефть ва газ конденсатини қазиб олиш ҳажмини 96 миллион тоннага етказиш режалаштирилган. Қозоғистон илк бор йилига 100 миллион тонна нефть қазиб олиш даражасига етишга тайёрланмоқда, бу эса саноатнинг барқарор ривожланишидан далолат беради.
Қозоғистонда 2025–2040 йилларда нефтни қайта ишлаш саноатини ривожлантириш концепцияси тасдиқланди. Ҳужжат нефтни қайта ишлаш заводлари қувватини ҳозирги 18 миллион тоннадан 29 миллион тоннагача кенгайтиришни назарда тутади. Бу ёқилғи хавфсизлигини мустаҳкамлайди ва ички бозор талабининг ортиб боришини таъминлайди.
Бунинг натижасида бензин ишлаб чиқариш 8 миллион тоннадан ошади, К5+ экосинфдаги дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш 9 миллион тоннадан ортиқ, авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми эса қарийб икки баробар ошиб, йилига 1,5 миллион тоннага етади.
Қайта ишлаш: истиқболли лойиҳалар
Нефть-кимё Қозоғистон учун стратегик муҳим соҳа ҳисобланади. Бу хомашёни чуқур қайта ишлаш, юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариш, иқтисодий ўсишнинг янги нуқталарини шакллантиришни назарда тутади. Ўтган йили нефть-кимё саноатини 2030 йилгача ривожлантириш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланган эди. 15 миллиард АҚШ долларини ўз ичига олган ва 20 мингга яқин (шундан 4 мингдан ортиқ доимий) иш ўринлари яратишни назарда тутувчи 6 та йирик лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган.
Бутадиен, полиэтилен, карбамид ишлаб чиқариш заводларини қуриш асосий йўналишлар қаторига киради. Полиэтилен ишлаб чиқариш лойиҳаси айниқса диққатга сазовор, чунки у Қозоғистоннинг қайта ишлаш саноати тарихидаги энг йирик саноат ташаббусларидан бири бўлади. Йилига 500 минг тонна қувватга эга полипропилен заводи ишга туширилди.
Режалаштирилган нефть-кимё лойиҳаларини амалга ошириш Қозоғистонга углеводородларни қайта ишлаш чуқурлигини сезиларли даражада ошириш, жаҳон нефть-кимё бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш, ўн минглаб иш ўринларини яратиш ва турдош тармоқларни ривожлантиришни рағбатлантириш имконини беради. Буларнинг барчаси Қозоғистон Республикасининг барқарор иқтисодий ўсиши ва саноат салоҳиятини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Эслатиб ўтамиз, ОПEК+ сентябрь ойида нефть қазиб олиш ҳажмини ошириши ҳақида хабар берган эдик.