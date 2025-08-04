ОПEК+ сентябрь ойида нефть қазиб олиш ҳажмини оширади
ASTANА. Кazinform — ОПEК+нинг саккизта давлати сентябрь ойида нефть қазиб олиш ҳажмини кунига 547 минг баррелга оширади. Бу тўрт ой давомида ишлаб чиқаришни босқичма-босқич ошириш режасига мос келади, деб хабар беради ТАСС.
Ишлаб чиқаришни ихтиёрий равишда камайтирган ОПEК+ нинг саккизта давлати сентябрь ойида нефть қазиб олиш ҳажмини кунига 547 минг баррелга оширишга қарор қилди. Ушбу қарор тўрт ой давомида режалаштирилган ишлаб чиқаришни босқичма-босқич ошириш режасига мос келади. Бу ҳақда ОПEК сайтида чоп этилган якуний баёнотда айтилган.
Баёнотда яна бир бор таъкидланганидек, қазиб олиш ҳажмини ошириш тўғрисидаги қарор нефть бозоридаги ижобий фундаментал омиллар, хусусан, захираларнинг камлиги фонида қабул қилинган.
Айрим ОПEК+ мамлакатлари томонидан ихтиёрий қисқартириш даврида ортиқча ишлаб чиқаришни қоплаш жадвалини ҳисобга олган ҳолда, сентябрь ойида реал ишлаб чиқариш ўсиши кунига 528 минг баррелни ташкил этди.
Сентябрь ойидаги қарор ОПEК+ гуруҳига ўзи келишиб олган ихтиёрий равишда кунига 2,2 миллион баррель қазиб олишни дастлаб режалаштирилганидан бир йил аввал тўлиқ тиклашга имкон беради. Бироқ, аввалги қарорларни ҳисобга олсак, қазиб олишнинг ўсиши саккизта мамлакат қисқартирганидан кунига 302 минг баррелга кўп бўлади.
ОПEК+ нинг жорий қарорида БАА квотаси суткасига 300 минг баррелга оширилиши ҳам кўзда тутилган. Дастлаб, БАА бу миқдорни 2025 йил апрелидан 2026 йил сентябрь ойи охиригача босқичма-босқич ошириши керак эди.
Йиғилиш якунлари бўйича эълон қилинган баёнотда ОПEК+ гуруҳи бозор конъюнктурасини баҳолаш, ОПEК+ келишуви шартлари бажарилишини назорат қилиш ва ортиқча ишлаб чиқариш ҳажмини қоплаш бўйича ўз мажбуриятлари бажарилишини назорат қилиш учун ҳар ой йиғилишларини давом эттириши қайд этилди. Навбатдаги шундай учрашув 7 сентябрь куни бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Боку-Тбилиси-Жайҳон қувури орқали нефть ташиш ҳажмини ошириши ҳақида хабар берган эдик.