Қозоғистон Ҳукумати гидроэнергетика соҳасини ривожлантириш режасини тасдиқлади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарининг электр энергетикаси соҳасини диверсификация қилиш бўйича топшириқларини амалга ошириш доирасида Ҳукумат Қозоғистон Республикасининг гидроэнергетика соҳасини 2035 йилгача ривожлантириш режасини тасдиқлади, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Бош вазир Олжас Бектенов тегишли қарорни имзолади.
Ҳужжат мамлакат гидроэнергетика салоҳиятини ривожлантиришга ягона узоқ муддатли ёндашувни шакллантиради. Келажакдаги иншоотларни тайёрлашда сув ресурсларининг мавжудлиги, энергетика тизимининг эҳтиёжлари, техник имкониятлар, экологик чекловлар ва инвестицияларни жалб қилиш шартлари ҳисобга олинади.
Режа олтита асосий йўналиш бўйича 30 та тадбирни ўз ичига олади. Буларга дарёларнинг сув баланси ва энергия салоҳиятини баҳолаш, режалаштирилган иншоотларнинг ягона маълумотлар базасини шакллантириш, ер участкаларини тайёрлаш, гидроэлектростанциялар ва сақлаш ва насос станциялари пулини яратиш, шунингдек, кадрлар ва илмий-техник ёрдам масалалари киради.
Тадқиқотлар мос майдонларни танлашга, келажакдаги иншоотларнинг параметрларини аниқлашга ва сув таъминоти ва атроф-муҳитга таъсир билан боғлиқ хавфларни олдиндан билишга ёрдам беради.
Барча маълумотлар давлат идоралари ва келажакдаги инвесторлар учун ягона манба бўладиган рақамли платформада бирлаштирилади. Ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш доирасида 2030 йил охирига қадар камида 500 МВт янги гидроэнергетика қувватларини ишга тушириш режалаштирилган.
Шунингдек, насосли сақлаш электр станциясини қуришга ҳам эътибор қаратилди. Янги иншоотларнинг ишга туширилиши минтақаларни энергия билан таъминлаш ишончлилигини ва Ягона электр энергияси тизимининг барқарорлигини оширади. Жойларни танлашда сув баланси ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш талаблари ҳисобга олинади, бу эса атроф-муҳитга таъсирни минималлаштиради.
— Натижада, Қозоғистон сув ресурсларини ўрганиш ва майдонларни танлашдан тортиб, мутахассисларни ўқитиш ва муайян иншоотларни ишга туширишгача бўлган гидроэнергетика салоҳиятини ривожлантириш учун тизимли асос яратади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон энергетика соҳасини модернизация қилиш учун 6,2 трлн тенге ажратади.