KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон ҳудудларида фастфуд нархлари қандай ўзгарди

    ASTANА. Кazinform — 2026 йил август ойида фасфуд нархлари ойига 0,1% га ва йилига 10,2% га ошди, деб хабар беради ҚР Миллий статистика бюроси.

    фастфуд
    Фото: Миллий статистика бюроси

    Ой давомида Туркистон вилоятида нархлар 1,2% га ошди. Қолган ҳудудларда нархлар ўзгармади.

    Йил давомида энг юқори нархлар ўсиши Ақтўбе (23,0%) ва Ақмола (16,2%), Павлодар (15,7%), Туркистон (15,5%) ва Атирау (13,6%) вилоятлари аҳолиси томонидан сезилди.

    Йиллик нархларнинг энг паст ўсиши Манғистау (1,4%) ва Қарағанди(4,0%) вилоятларида қайд этилди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон шаҳарларида мобил телефонни таъмирлаш нархи қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Нарх-наво Иқтисодиёт Ҳудудлар Озиқ-овқат
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф