Қозоғистон ҳудудларида фастфуд нархлари қандай ўзгарди
ASTANА. Кazinform — 2026 йил август ойида фасфуд нархлари ойига 0,1% га ва йилига 10,2% га ошди, деб хабар беради ҚР Миллий статистика бюроси.
Ой давомида Туркистон вилоятида нархлар 1,2% га ошди. Қолган ҳудудларда нархлар ўзгармади.
Йил давомида энг юқори нархлар ўсиши Ақтўбе (23,0%) ва Ақмола (16,2%), Павлодар (15,7%), Туркистон (15,5%) ва Атирау (13,6%) вилоятлари аҳолиси томонидан сезилди.
Йиллик нархларнинг энг паст ўсиши Манғистау (1,4%) ва Қарағанди(4,0%) вилоятларида қайд этилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон шаҳарларида мобил телефонни таъмирлаш нархи қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.