Қозоғистон Халқ кенгаши аъзоларининг ваколат муддати тўрт йилни ташкил этади
ASTANА.Кazinform – Халқ кенгаши тавсиялар ишлаб чиқиш бўйича фикр алмашиш учун платформа бўлади. Бу ҳақда бугун ҚР Адлия вазири Ерлан Сарсембаев Парламент палаталарининг қўшма мажлисида “Халқ кенгаши тўғрисида”ги қонун лойиҳасини муҳокама қилиш чоғида маълум қилди.
— Конституциявий қонун лойиҳаси Қозоғистон Халқ кенгашининг ўзига хос ташкилий моделини белгилайди. Асосий масалалар бўйича қарорлар қабул қилувчи энг юқори бошқарув органи — сессия. Унинг ваколатига қонун лойиҳаларини киритиш ва референдумлар ўтказиш ташаббуслари ҳам киради. Сессиялар оралиғида коллегиал орган, Президиум, жорий фаолиятни амалга оширади ва қарорлар тайёрланишини таъминлайди. Алоҳида аниқ йўналишларни ишлаб чиқиш учун доимий ва вақтинчалик қўмиталар, тармоқ комиссиялари ва ишчи гуруҳларни яратиш кўзда тутилган. Котибият Кенгаш фаолиятини ташкилий ва таҳлилий жиҳатдан қўллаб-қувватлайди. У давлат органи сифатида ташкил этилади, — деди Ерлан Сарсембаев.
Қозоғистон Халқ кенгаши таркибини шакллантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Қонун лойиҳасида жамиятнинг асосий гуруҳлари — этник-маданий бирлашмалар, жамоат бирлашмалари ва нотижорат ташкилотлари, шунингдек, маслиҳатлар ва жамоат кенгашларининг тенг вакиллиги назарда тутилган.
— Шу билан бирга, Қозоғистон Халқ кенгаши таркиби юқорида айтиб ўтилган гуруҳларнинг тавсияларини ҳисобга олган ҳолда 42 нафар аъзодан тенг миқдорда шакллантирилади. Бундай ёндашув турли жамоат манфаатларини ҳисобга олиш ва умумий келишилган позицияни шакллантириш имконини беради. Бундан ташқари, таркиб аъзоларига қўйиладиган талаблар белгиланади. Улар орасида давлат хизматида тажрибага эга бўлиш, шунингдек, яхлитликни таъминлаш ва манфаатлар тўқнашувининг олдини олишга қаратилган чекловлар ҳам кўзда тутилган. Қозоғистон Халқ кенгаши аъзоларининг ваколат муддатини тўрт йил қилиб белгилаш таклиф қилинмоқда. Шунингдек, Кенгаш раисини сессияда Президентнинг таклифи ва Кенгаш аъзолари умумий сонининг камида учдан бир қисми ташаббуси билан тўрт йиллик муддатга сайлаш таклиф қилинмоқда. Ўз навбатида, муассасанинг барқарор ишлашини таъминлаш учун бир шахс Кенгаш раиси этиб икки мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмаслиги ҳақида норма белгиланган, — деди вазир.